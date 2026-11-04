Чоловік перевіряє лічильник електроенергії. Фото: УНІАН

Українцям варто дотримуватися правил користування електроенергією та не допускати пошкоджень лічильника. Спроба втручання в роботу пристрою або пошкодження пломби може закінчитися величезним штрафом, відключенням електропостачання та навіть кримінальною відповідальністю. Енергетики регулярно перевіряють як побутових споживачів, так і юридичних осіб.

Про це повідомляють фахівці АТ "Вінницяобленерго", передають Новини.LIVE.

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За що штрафують найчастіше

Енергетики зазначають, що системи обліку та контролю електроенергії постійно удосконалюються, але випадки крадіжки електроенергії продовжують виявляти як серед населення, так і на підприємствах.

Найчастіше порушників штрафують за:

самовільне підключення до електромереж поза лічильником;

пошкодження пломб лічильника, втручання в роботу пристрою та зміна схеми підключення;

використання спеціальних пристроїв для впливу на роботу електролічильника.

Приховати порушення неможливо, адже сучасні електролічильники мають різні засоби захисту та фіксації втручання. Також енергетики не обмежуються візуальним оглядом. Якщо є підозра у крадіжці світла, проводяться додаткові експертизи та перевірки.

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На які суми можуть штрафувати

Законодавство передбачає спеціальний порядок розрахунку компенсації за незаконне споживання електроенергії. Якщо оператор системи розподілу виявляє обмеження, його представники складають акт про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії.

Розмір штрафних нарахувань може становити від десятків до сотень тисяч гривень навіть для побутових споживачів. Для підприємств суми можуть сягати мільйонів гривень. Розрахунок проводиться індивідуально для кожного порушника, з урахуванням виду порушення, потужності електроустановки, періоду незаконного використання електроенергії та інших показників.

Тобто, необліковане споживання світла навіть протягом декількох місяців, призведе до нарахувань, які в десятки раз перевищать очікувану порушником економію.

Борг стягнуть примусово, а світло відключать

Якщо споживач відмовляється добровільно сплачувати за необліковану електроенергію, оператор системи розподілу має право подати позов до суду для примусового стягнення коштів. Після набрання судовими рішеннями законної сили, дані передаються виконавцеві для подальшого стягнення боргу. Додатково таким споживачам можуть відключити електропостачання.

Залежно від обставин правопорушення, крадіям електроенергії може загрожувати не лише штраф, а ще й:

виправні роботи;

пробаційний нагляд;

обмеження волі.

Крадіжка електроенергії у особливо великих обсягах може призвести до кримінальної відповідальності. Законом передбачене позбавлення волі на строк до трьох років.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть платити за світло 2,64 грн за кВт. Це стосується домогосподарств з офіційно встановленим електроопаленням. Пільгова ціна діє лише на перші 2000 кВт/год на місяць.

Також Новини.LIVE писали, як зменшити витрати на світло через користування бойлером. Споживачам варто врахувати як технічні нюанси, так і елементарні правила. Наприклад, не варто постійно вимикати водонагрівач та встановлювати максимальну температуру води.