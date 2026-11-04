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Главная Экономика Штрафы за электроэнергию: за что выпишут счет на тысячи гривен

Штрафы за электроэнергию: за что выпишут счет на тысячи гривен

Ua ru
4 ноября 2026 15:05
Проверки электросчетчиков: за что штрафуют украинцев в 2026 году УНИАН
Мужчина проверяет счетчик электроэнергии. Фото: УНИАН

Украинцам следует соблюдать правила пользования электроэнергией и не допускать повреждения счетчика. Попытка вмешательства в работу устройства или повреждение пломбы может обернуться огромным штрафом, отключением электроснабжения и даже уголовной ответственностью. Энергетики регулярно проверяют как бытовых потребителей, так и юридических лиц.

Об этом сообщают специалисты АО "Винницаоблэнерго", передают Новини.LIVE.

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За что штрафуют чаще всего

Энергетики отмечают, что системы учета и контроля электроэнергии постоянно совершенствуются, но случаи кражи электроэнергии продолжают выявляться как среди населения, так и на предприятиях.

Чаще всего нарушителей штрафуют за:

  • самовольное подключение к электросетям вне счетчика;
  • повреждение пломб счетчика, вмешательство в работу устройства и изменение схемы подключения;
  • использование специальных устройств для воздействия на работу электросчетчика.

Скрыть нарушение невозможно, ведь современные электросчетчики оснащены различными средствами защиты и фиксации вмешательства. Кроме того, энергетики не ограничиваются визуальным осмотром. При подозрении в краже электроэнергии проводятся дополнительные экспертизы и проверки.

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На какие суммы могут налагать штрафы

Законодательство предусматривает специальный порядок расчета компенсации за незаконное потребление электроэнергии. Если оператор системы распределения выявляет нарушение, его представители составляют акт о нарушении Правил розничного рынка электрической энергии.

Размер штрафных начислений может составлять от десятков до сотен тысяч гривен даже для бытовых потребителей. Для предприятий суммы могут достигать миллионов гривен. Расчет производится индивидуально для каждого нарушителя с учетом вида нарушения, мощности электроустановки, периода незаконного использования электроэнергии и других показателей.

То есть неучтенное потребление электроэнергии даже в течение нескольких месяцев приведет к начислениям, которые в десятки раз превысят ожидаемую нарушителем экономию.

Долг взыщут принудительно, а свет отключат

Если потребитель отказывается добровольно оплачивать неучтенную электроэнергию, оператор системы распределения имеет право подать иск в суд для принудительного взыскания средств. После вступления судебных решений в законную силу данные передаются исполнителю для дальнейшего взыскания долга. Кроме того, таким потребителям могут отключить электроснабжение.

В зависимости от обстоятельств правонарушения, за кражу электроэнергии может грозить не только штраф, но и:

  • исправительные работы;
  • пробационный надзор;
  • ограничение свободы.

Кража электроэнергии в особо крупных размерах может повлечь за собой уголовную ответственность. Законом предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут платить за свет 2,64 грн за кВт. Это касается домохозяйств с официально установленным электроотоплением. Льготная цена действует только на первые 2000 кВт·ч в месяц.

Также Новини.LIVE писали о том, как сократить расходы на электроэнергию при использовании бойлера. Потребителям следует учитывать как технические нюансы, так и элементарные правила. Например, не стоит постоянно выключать водонагреватель и устанавливать максимальную температуру воды.

закон электроэнергия штраф счетчики энергетики
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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