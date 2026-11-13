Чоловік вмикає масляний обігрівач. Фото: УНІАН

У період активних російських атак на енергетику і обʼєкти теплопостачання, ситуація з опаленням може залишатись вкрай нестабільною. Якщо подачу тепла припинять через черговий обстрів, більшість українців може почати вмикати електричні обігрівачі. Проте така звичка може суттєво вдарити по бюджету. І це — лише витрати на обігрів, без урахування решти побутових приладів.

Скільки споживають енергії обігрівальні прилади та скільки доведеться заплатити за їхнє споживання — дізнавались Новини.LIVE.

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Скільки електроенергії споживає обігрівач

Витрати залежать від потужності приладу та тривалості його роботи. Наприклад, обігрівач потужністю 1 кВт за вісім годин роботи на день протягом місяця споживатиме близько 240 кВт/год. За тарифом 4,32 грн за кВт/год це обійдеться приблизно у 1037 гривень.

Якщо потужність приладу становить 1,5 кВт, за таких самих умов споживання зросте до 360 кВт/год, а витрати — до 1555 грн на місяць.

Найбільше доведеться платити за потужніші моделі. Обігрівач на 2 кВт, який працює по вісім годин щодня, використає приблизно 480 кВт/год за місяць. Це додасть до платіжки близько 2074 грн.

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Проте якщо прилад має термостат і періодично вимикається після нагрівання кімнати, фактичне споживання може бути нижчим.

Чи зміниться тариф на електроенергію взимку

Стандартний тариф для побутових споживачів становить 4,32 грн за кВт/год. Для окремих домогосподарств із електроопаленням чи без централізованого тепло-, газопостачання — 2,64 грн за кВт/год.

Проте власники двозонних лічильників можуть платити лише 2,16 грн за кВт/год в нічний час з 23:00 до 07:00.

Як не переплачувати за обігрів

Щоб зменшити витрати на електроенергію, варто дотримуватися кількох простих правил:

не залишати обігрівач увімкненим у порожній кімнаті;

обирати потужність відповідно до площі приміщення;

використовувати термостат і не встановлювати надмірно високу температуру;

утеплити вікна та двері, щоб тепло не виходило з кімнати;

не накривати прилад речами та дотримуватися інструкції виробника.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, який обігрівач краще обрати для оселі. Українці можуть розглянути керамічну інфрачервону панель. Вона швидко накопичує тепло і нагрівається за 10-20 хвилин.

Також Новини.LIVE повідомляли, як українці можуть отримати знижку на оплату електроенергії. Оформити пільговий тариф можуть споживачі із електроопаленням. Громадянин має звернутись до надавача послуг із підтверджуючими документами та заявою щодо надання пільги.