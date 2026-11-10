Чоловік сидить біля обігрівача. Фото: Magnific

З похолоданням українці шукають додаткові способи обігріти оселю і при цьому уникнути величезних витрат на комуналку. Для дому часто розглядають керамічні інфрачервоні панелі, кондиціонери з функцією обігріву та мікатермічні обігрівачі. Кожен варіант має як переваги, так і недоліки, які варто врахувати перед покупкою.

Як вибрати економний обігрівач для дому, пояснили на порталі "єОпора", передають Новини.LIVE.

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Керамічна інфрачервона панель

Такий прилад має хорошу здатність накопичувати тепло: нагрівається приблизно за 10-20 хвилин і певний час зберігає тепло навіть після вимкнення. Охолодження до кімнатної температури може тривати близько 30-40 хвилин. Панель здатна нагрівати не тільки повітря у приміщенні, а й поверхні та предмети.

Додаткові переваги:

підходить для приміщень із високою вологістю;

має естетичний вигляд;

обігріває навіть після вимкнення;

підходить для міжкімнатних стін.

Серед недоліків керамічної панелі — відносно крихкий корпус, нагрівання переважно в одному напрямку. Двобічні моделі коштують дорожче, орієнтовно від 4 000 грн.

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Кондиціонер із функцією обігріву

Кондиціонер з режимом обігріву — всесезонний помічник, який за потреби може швидко нагрівати кімнату взимку та охолоджувати влітку. За умов правильного використання прилад є абсолютно безпечним джерелом тепла для оселі, однак варто врахувати й недоліки.

Серед головних мінусів:

вища початкова вартість;

потреба у додаткових комунікаціях при встановленні;

необхідність регулярно обслуговувати прилад.

Мікатермічний обігрівач

Ідеально підійде для швидкого обігріву середніх кімнат, наприклад площу у 20 кв. метрів прилад може прогріти приблизно за 10 хвилин.

Переваги такого обігрівача:

швидкий прогрів кімнати;

безшумність та економність;

нагріває предмети та поверхні;

не пересушує повітря.

Серед очевидних недоліків — ціна. Мікатермічний обігрівач обійдеться дорожче, ніж деякі інші види електричних обігрівачів.

Як вибрати потужність обігрівача

Перш ніж вибирати обігрівач важлива врахувати навантаження на електромережу квартири, оцінивши потужність інших приладів у приміщенні та стан електропроводки.

Розраховувати потрібну потужність приладу потрібно відштовхуючись від площі кімнати. На один квадратний метр приміщення потрібно орієнтовно 100 Вт потужності. Тобто, якщо кімната умовно на 15 кв. метрів, то обігрівача потужністю 1,5 кВт має цілком вистачити.

Потужніший прилад варто розглянути, якщо у приміщенні не працює основне опалення.

Як не переплачувати за опалення

Використання електричного обігрівача гарантовано призведе до зростання платіжок за світло, але є рішення, які допоможуть заощадити.

Що варто зробити:

обирати енергоефективні моделі, які ощадливо споживають електроенергію;

використовувати термостат, щоб підтримувати обрану температуру;

встановити лічильник "День-Ніч", який дає 50% знижки на світло вночі;

створювати теплі зони лише у приміщенні, де перебуваєте;

розраховувати потужність обігрівача відповідно до площі кімнати.

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