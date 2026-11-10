Мужчина сидит возле обогревателя. Фото: Magnific

С наступлением холодов украинцы ищут дополнительные способы обогреть дом и при этом избежать огромных расходов на коммуналку. Для дома часто рассматривают керамические инфракрасные панели, кондиционеры с функцией обогрева и микатермические обогреватели. Каждый вариант имеет как преимущества, так и недостатки, которые стоит учесть перед покупкой.

Как выбрать экономичный обогреватель для дома, объяснили на портале "єОпора", передают Новини.LIVE.

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Керамическая инфракрасная панель

Такой прибор обладает хорошей способностью накапливать тепло: нагревается примерно за 10-20 минут и некоторое время сохраняет тепло даже после выключения. Охлаждение до комнатной температуры может длиться около 30-40 минут. Панель способна нагревать не только воздух в помещении, но и поверхности, и предметы.

Дополнительные преимущества:

подходит для помещений с высокой влажностью;

имеет эстетичный вид;

обогревает даже после выключения;

подходит для межкомнатных стен.

Среди недостатков керамической панели — относительно хрупкий корпус, нагрев преимущественно в одном направлении. Двусторонние модели стоят дороже, ориентировочно от 4 000 грн.

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Кондиционер с функцией обогрева

Кондиционер с режимом обогрева — всесезонный помощник, который при необходимости может быстро нагревать комнату зимой и охлаждать летом. При правильном использовании прибор является абсолютно безопасным источником тепла для дома, однако стоит учесть и недостатки.

Среди основных минусов:

более высокая начальная стоимость;

необходимость в дополнительных коммуникациях при установке;

необходимость регулярного обслуживания прибора.

Микатермический обогреватель

Идеально подойдет для быстрого обогрева средних комнат, например, площадь в 20 кв. метров прибор может прогреть примерно за 10 минут.

Преимущества такого обогревателя:

быстрый прогрев комнаты;

бесшумность и экономичность;

нагревает предметы и поверхности;

не пересушивает воздух.

Среди очевидных недостатков — цена. Микатермический обогреватель обойдется дороже, чем некоторые другие виды электрических обогревателей.

Как выбрать мощность обогревателя

Прежде чем выбирать обогреватель, важно учесть нагрузку на электросеть квартиры, оценив мощность других приборов в помещении и состояние электропроводки.

Рассчитывать необходимую мощность прибора нужно, исходя из площади комнаты. На один квадратный метр помещения требуется ориентировочно 100 Вт мощности. То есть, если комната, условно говоря, площадью 15 кв. метров, то обогревателя мощностью 1,5 кВт должно вполне хватить.

Более мощный прибор стоит рассмотреть, если в помещении не работает основное отопление.

Как не переплачивать за отопление

Использование электрического обогревателя гарантированно приведет к росту счетов за свет, но есть решения, которые помогут сэкономить.

Что стоит сделать:

выбирать энергоэффективные модели, которые экономно потребляют электроэнергию;

использовать термостат для поддержания выбранной температуры;

установить счетчик "День-Ночь", который дает 50% скидки на электроэнергию ночью;

создавать теплые зоны только в том помещении, где вы находитесь;

рассчитывать мощность обогревателя в соответствии с площадью комнаты.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как украинцам тратить меньше средств зимой. Счета за отопление и газ можно уменьшить. Для этого достаточно выполнить несколько шагов.

Также Новини.LIVE сообщали о скидке на электроотопление. На отопительный сезон стоимость электроэнергии снижается почти на 40%. Однако воспользоваться льготой могут только семьи с официально установленными электроотопительными установками.