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Главная Экономика Украинцам напомнили о правиле 6 месяцев: в каких случаях пенсию могут приостановить

Украинцам напомнили о правиле 6 месяцев: в каких случаях пенсию могут приостановить

Ua ru
4 ноября 2026 08:20
Пенсию могут приостановить из-за неактивной карты: правило 6 месяцев Новини.LIVE
Женщина рядом. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинские пенсионеры могут столкнуться с приостановкой выплат, даже если пенсия регулярно поступает на банковский счет. Причиной может стать отсутствие расходных операций в течение шести месяцев подряд. Однако это правило касается не всех получателей пенсий, а определенной категории граждан, проживающих на временно оккупированных территориях Украины.

При каких обстоятельствах Пенсионный фонд может приостановить выплату и как избежать проблем с поступлением денег — выясняли Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

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Кому могут приостановить пенсию из-за неактивного счета

Порядок выплаты пенсий гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях, регулируется специальными правительственными решениями, в частности постановлением Кабинета Министров Украины № 299 от 11 февраля 2025 года.

Одним из оснований для приостановки выплат является отсутствие расходных операций на счете пенсионера в течение шести месяцев подряд.

Это требование не распространяется автоматически на всех украинских пенсионеров. Оно касается лиц, проживающих на временно оккупированных территориях и подпадающих под соответствующий порядок. Пенсионерам, проживающим на подконтрольной Украине территории, не следует воспринимать полугодовой срок как общее правило блокировки пенсий из-за неиспользования карты.

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Какие операции свидетельствуют об использовании счета

К таким операциям, в зависимости от способа проведения платежа, могут относиться:

  • оплата товаров в магазинах банковской картой;
  • покупка товаров или услуг через Интернет;
  • оплата коммунальных услуг;
  • перевод денег на другой счет;
  • снятие наличных в банкомате.

В то же время само зачисление пенсии на счет не является расходной операцией, ведь деньги поступают, а не списываются.

  • например, если пенсионеру ежемесячно зачисляют 5 000 гривен, но он в течение шести месяцев вообще не пользуется счетом, это может стать основанием для применения специальной процедуры приостановки выплат.

Важно, чтобы операция была реально проведена банком и отражена как расходная. Именно поэтому стоит проверять историю движения средств, а не только остаток на карте.

Достаточно ли одного платежа за шесть месяцев

Значение имеет сам факт использования счета в течение установленного периода. Если в течение 6 месяцев была проведена хотя бы одна операция, это означает, что условие о полном отсутствии таких операций за этот период не выполняется.

Что делать, если пенсия перестала поступать

Если выплаты приостановили, прежде всего нужно установить причину. Для этого можно обратиться в Пенсионный фонд Украины через его электронные сервисы или доступные каналы связи. Если необходимо подтвердить личность, предусмотрены дистанционные способы идентификации.

В частности, пенсионер может воспользоваться личным кабинетом на веб-портале ПФУ с использованием «Дія.Підпису» или пройти видеоидентификацию с представителем Пенсионного фонда.

Во время видеоконференции необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и выполнить требования соответствующей процедуры. Для возобновления выплат может потребоваться заявление и дополнительные сведения в зависимости от причины приостановки.

Пенсионный фонд подчеркивает, что после выполнения установленных требований выплаты могут быть возобновлены в соответствии с законодательством. Вопрос о суммах, не полученных за период приостановки, решается отдельно.

Как избежать приостановки пенсии

Пенсионерам, на которых распространяется правило шести месяцев, следует периодически проверять состояние счета и наличие проведенных расходных операций. В то же время не следует осуществлять сомнительные переводы или предоставлять посторонним лицам доступ к банковской карте только ради поддержания ее активности, чтобы не привлечь внимание финансового мониторинга.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE узнавали, как пенсионеры могут сэкономить на мобильной связи. Например, Киевстар предлагает тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт". В пакет входят 10 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки на номера компании и 100 минут на другие номера Украины.

Также Новини.LIVE сообщали, что будет с пенсией по инвалидности в ноябре. Отдельные выплаты могут составлять до 18 000 гривен. При этом минимальная сумма составляет 2 595 гривен.

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Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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