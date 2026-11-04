Жінка з собою. Фото: Новини.LIVE

Деякі українські пенсіонери можуть зіткнутися з призупиненням виплат, навіть якщо пенсія регулярно надходить на банківський рахунок. Причиною може стати відсутність видаткових операцій протягом шести місяців поспіль. Однак це правило стосується не всіх отримувачів пенсій, а визначеної категорії громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.

За яких обставин Пенсійний фонд може призупинити виплату та як уникнути проблем із надходженням грошей — дізнавались Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області.

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Кому можуть призупинити пенсію через неактивний рахунок

Порядок виплати пенсій громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, регулюється спеціальними урядовими рішеннями, зокрема постановою Кабінету Міністрів України № 299 від 11 лютого 2025 року.

Однією з підстав для призупинення виплат є відсутність видаткових операцій на рахунку пенсіонера протягом шести місяців поспіль.

Ця вимога не поширюється автоматично на всіх українських пенсіонерів. Вона стосується осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях і підпадають під відповідний порядок. Пенсіонерам, які проживають на підконтрольній Україні території, не варто сприймати піврічний строк як загальне правило блокування пенсій через невикористання картки.

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Які операції свідчать про використання рахунку

До таких операцій, залежно від способу проведення платежу, можуть належати:

оплата товарів у магазинах банківською карткою;

придбання товарів або послуг через інтернет;

оплата комунальних послуг;

переказ грошей на інший рахунок;

зняття готівки в банкоматі.

Водночас саме зарахування пенсії на рахунок не є видатковою операцією, адже гроші надходять, а не списуються.

наприклад, якщо пенсіонеру щомісяця зараховують 5 000 гривень, але він протягом шести місяців зовсім не користується рахунком, це може створити підставу для застосування спеціальної процедури призупинення виплат.

Важливо, щоб операція була реально проведена банком та відображена як видаткова. Саме тому варто перевіряти історію руху коштів, а не лише залишок на картці.

Чи достатньо одного платежу за шість місяців

Значення має сам факт користування рахунком у межах установленого періоду. Якщо протягом 6 місяців була проведена хоча б одна операція, це означає, що умова про повну відсутність таких операцій за цей період не виконується.

Що робити, якщо пенсія перестала надходити

Якщо виплати призупинили, насамперед потрібно встановити причину. Для цього можна звернутися до Пенсійного фонду України через його електронні сервіси або доступні канали зв'язку. Якщо необхідно підтвердити особу, передбачено дистанційні способи ідентифікації.

Зокрема, пенсіонер може скористатися особистим кабінетом на вебпорталі ПФУ з використанням "Дія.Підпису" або пройти відеоідентифікацію з представником Пенсійного фонду.

Під час відеоконференції потрібно пред'явити документ, що посвідчує особу, та виконати вимоги відповідної процедури. Для поновлення виплат може знадобитися заява та додаткові відомості залежно від причини призупинення.

Пенсійний фонд наголошує, що після виконання встановлених вимог виплати можуть бути поновлені відповідно до законодавства. Питання сум, не отриманих за період призупинення, вирішується окремо.

Як уникнути призупинення пенсії

Пенсіонерам, на яких поширюється правило шести місяців, варто періодично перевіряти стан рахунку та наявність проведених видаткових операцій. Водночас не потрібно здійснювати сумнівні перекази або передавати стороннім людям доступ до банківської картки лише заради її активності, аби не привернути увагу фінмоніторингу.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE дізнавались, як пенсіонери можуть зекономити на мобільному зв'язку. Наприклад, Київстар пропонує тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". У пакет входять 10 ГБ мобільного інтернету, безлімітні дзвінки на номери компанії і 100 хвилин на інші номери України.

Також Новини.LIVE повідомляли, що буде з пенсією по інвалідності в листопаді. Окремі виплати можуть становити до 18 000 гривень. Водночас мінімальна сума становить 2 595 гривень.