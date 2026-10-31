Куриные яйца в польском магазине. Фото: Новини.LIVE

Основные продукты питания дорожают во всем мире. Расходы украинцев за границей могут существенно различаться, но следует учитывать средний доход граждан. Ведь если зарплата позволяет покупать недешевые товары, то не придется отказывать себе в удовольствии. Мы выяснили, сколько стоят куриные яйца и хлеб в Польше по состоянию на начало ноября 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как отличаются цены на основные продукты в Украине и Польше.

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Цены на куриные яйца и хлеб

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 73-76 грн. Минимальные цены в супермаркетах начинаются с 58,40 грн в АТБ (со скидкой — 53,90 грн) или с 52,90 грн в Варусе (со скидкой — 49,90 грн). Если покупать яйца поштучно, можно потратить на десяток не более 30 грн.

Мы узнали, по какой цене продают фасованный продукт в магазинах популярной польской сети Biedronka. Обычную упаковку отдают в среднем за 12,99 злотых, или 149 грн. Разница составляет около 100 грн, хотя в некоторых местных супермаркетах можно найти более выгодные цены.

Стоимость куриных яиц в Польше. Фото: Новини.LIVE

Стоимость хлеба в Украине зависит от производителя, а средняя цена за батон (450 г) достигает 35,45 грн. За пшеничный нарезной хлеб нужно заплатить около 50 грн (650 г), за ржаной — 40 грн (500 г). В Польше тоже доступно много вариантов на любой кошелек, в частности:

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нарезной 550 г — 2,78 злотых (32 грн);

тостовый 400 г — 5,29 злотых (61 грн);

нарезной 900 г — 7,89 злотых (90 грн).

Цены на хлеб в Польше. Фото: Новини.LIVE

Что будет с ценами на хлеб в Украине

Ранее мы сообщали, что потребителям стоит готовиться к подорожанию этого востребованного продукта. Стоимость хлеба вырастет в среднем на 6-10% до конца 2026 года. Об этом предупредил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новини.LIVE.

"Это связано с ростом себестоимости, в частности из-за расходов на электроэнергию и логистику. Эти факторы играют очень большую роль именно в хлебопроизводстве", — отметил спикер.

По его словам, компаниям приходится самостоятельно доставлять свою продукцию в магазины, супермаркеты, торговые центры и другие точки продаж. То есть транспортные расходы очень существенны. Производители вынуждены компенсировать эту часть бюджета за счет повышения цен на хлеб.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что супермаркеты регулярно обновляют акционный ассортимент, снижая стоимость востребованных продуктов питания. В АТБ действуют выгодные скидки на популярные товары, в частности кофе, сладости, колбасу, чай, замороженные продукты и пр. Мы узнали, сколько должны платить потребители.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на куриные яйца в Украине. В конце октября 2026 года цены в магазинах заметно снизились, однако ближе к зимнему периоду прогнозируется традиционная восходящая тенденция на потребительском рынке.