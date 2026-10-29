Фасад супермаркета АТБ. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут сэкономить свои расходы на продукты, отслеживая скидки в супермаркетах. На большое количество популярных потребительских товаров регулярно действуют акционные предложения. Мы промониторили официальный онлайн-магазин АТБ и узнали, что доступно покупателям с выгодой по состоянию на четверг, 29 октября. Результат может удивить.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 продуктах питания со скидками до 48% в АТБ.

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Скидки на продукты в АТБ

Проверять наличие акций можно в мобильном приложении сети или на сайте, где регулярно обновляется ассортимент со скидками. Некоторые люди ошибочно полагают, что акции устраивают лишь на продукты, срок годности которых подходит к концу, однако причины распродаж бывают разные.

Например, магазину нужно разгрузить полки или освободить место на складах для новых товаров. Или же это часть маркетинговой стратегии по привлечению большего количества покупателей. Нередко скидки являются ежедневным предложением, а не бонусом или событием недели.

По состоянию на четверг, 29 октября, посетители физических супермаркетов АТБ и онлайн-покупатели могут приобрести такие продукты значительно дешевле:

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Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Что будет с ценами на продукты в Украине

Ранее мы рассказывали, какие продукты питания могут подорожать в Украине до конца 2026 года. Во-первых, цены на хлеб повысятся в пределах 6-10%, согласно прогнозу заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука в эфире Новини.LIVE.

"Это связано с ростом себестоимости, в частности из-за расходов на электроэнергию и логистику. Эти факторы играют очень большую роль именно в хлебопроизводстве", — отметил спикер.

Овощную группу инфляция тоже не обойдет стороной. Как известно, украинские теплицы не способны покрыть весь внутренний спрос в осенне-зимний период, поэтому приходится импортировать помидоры, огурцы и другие овощи (в основном из Турции). Стоимость продуктов будет зависеть от ситуации за рубежом.

Кроме того, Денис Марчук прогнозирует подорожание свинины более чем на 10%. Курица и говядина последуют аналогичной восходящей тенденции уже в ближайшее время. Особенно на фоне ударов россиян по производственным мощностям.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в конце ноября 2026 года состоится Черная пятница. Украинские компании готовятся устроить масштабные распродажи и снизить цены на множество своих товаров. В то же время акции могут начаться гораздо раньше, поэтому нужно следить за официальными ресурсами брендов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на куриные яйца в АТБ. Поштучный продукт существенно подешевел в конце октября 2026 года. За один нефасованный десяток посетители могут заплатить менее 40 грн, а обычная упаковка стоит почти 60 грн.