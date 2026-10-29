Фасад супермаркета АТБ. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть заощаджувати свої витрати на продукти, відслідковуючи знижки в супермаркетах. На велику кількість популярних споживчих товарів регулярно діють акційні пропозиції. Ми промоніторили офіційний онлайн-магазин АТБ і дізналися, що доступно покупцям із вигодою станом на четвер, 29 жовтня. Результат може здивувати.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 продуктів харчування зі знижками до 48% в АТБ.

Реклама

Знижки на продукти в АТБ

Перевіряти наявність акцій можна в мобільному застосунку мережі чи на сайті, де регулярно оновлюється асортимент зі знижками. Дехто помилково вважає, що акції встановлюють лише на продукти, термін придатності яких завершується, однак причини розпродажів бувають різні.

Наприклад, магазину потрібно розвантажити полиці або звільнити місце на складах для нових товарів. Або ж це частина маркетингової стратегії по привабленню більшої кількості покупців. Нерідко знижки є щоденною пропозицією, а не бонусом чи подією тижня.

Станом на четвер, 29 жовтня, відвідувачі фізичних супермаркетів АТБ та онлайн-покупці можуть отримати набагато дешевше такі продукти:

Читайте також:

кава розчинна — 247,50 грн замість 477,50 грн (-48%);

морозиво — 30,50 грн замість 55,90 грн (-45%);

шоколад молочний з начинкою — 149,90 грн замість 260,50 грн (-42%);

пельмені — 108,50 грн замість 181,50 грн (-40%);

крабові завиванчики — 66,90 грн замість 111,90 грн (-40%);

нагетси курячі — 97,90 грн замість 151,90 грн (-35%);

ковбаса — 55,50 грн замість 85,70 грн (-35%);

чай — 59,90 грн замість 92,40 грн (-35%);

напій газований — 32,90 грн замість 49,90 грн (-34%);

печиво — 47,50 грн замість 71,50 грн (-33%).

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Що буде з цінами на продукти в Україні

Раніше ми розповідали, які продукти харчування можуть подорожчати в Україні до кінця 2026 року. По-перше, ціни на хліб підвищаться у межах 6-10%, згідно з прогнозом заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука в ефірі Новини.LIVE.

"Це пов’язано зі зростанням собівартості, зокрема через витрати на електроенергію та логістику. Ці фактори відіграють дуже велику роль саме у хлібовиробництві", — зазначив спікер.

Овочеву групу інфляція також не омине стороною. Як відомо, українські теплиці не здатні покрити весь внутрішній попит в осінньо-зимовий період, тому доводиться імпортувати помідори, огірки та інші овочі (здебільшого з Туреччини). Вартість продуктів залежатиме від ситуації за кордоном.

Плюс Денис Марчук передбачає дорожчання свинини на понад 10%. Курятина і яловичина спіймають аналогічний висхідний тренд вже найближчим часом. Особливо на тлі ударів росіян по виробничим потужностям.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що наприкінці листопада 2026 року відбудеться Чорна п'ятниця. Українські бізнеси готуються влаштувати масштабні розпродажі і знизити ціни на безліч своїх товарів. Водночас акції можуть розпочатися набагато раніше, тому варто слідкувати за офіційними ресурсами брендів.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на курячі яйця в АТБ. Поштучний продукт суттєво подешевшав наприкінці жовтня 2026 року. За один нефасований десяток відвідувачі можуть заплатити менше 40 грн, а звичайна упаковка мінімально коштує близько 60 грн.