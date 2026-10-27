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Головна Економіка Витрати українців на продукти зростуть: що буде з цінами на хліб

Витрати українців на продукти зростуть: що буде з цінами на хліб

Ua ru
27 жовтня 2026 16:05
Ціни на хліб готуються до нових висот: чого чекати українцям до кінця 2026 року Новини.LIVE
Хліб у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні буде дорожчати свинина, деякі овочі та фрукти, хліб — загалом базові продукти, без яких не обходиться майже жодна сім’я. До кінця 2026 року нашим громадянам варто готуватися до змін у споживчих цінах і, відповідно, до збільшення витрат. Фактори впливу варіюються залежно від категорії товару, але часто перетинаються.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Новини.LIVE.

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Що буде з цінами на хліб в Україні

Вартість хліба в супермаркетах і магазинах традиційно піднімається на 1,5-2% щомісяця. Листопад і грудень не стануть винятками, проте висхідний тренд може пришвидшитися через фактори, на які виробники вплинути не здатні. Йдеться про обстріли складів, витрати на світло і пальне тощо.

"До кінця 2026 року хліб подорожчає у межах 6-10%. Це пов’язано зі зростанням собівартості, зокрема через витрати на електроенергію та логістику. Ці фактори відіграють дуже велику роль саме у хлібовиробництві", — зазначив Денис Марчук.

За його словами, компаніям доводиться самостійно підвозити продукцію до супермаркетів, торгових центрів і маленьких магазинів. Тому ціни на пальне тягнуть за собою потребу частково компенсувати великі витрати.

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Чому хліб постійно дорожчає

Навіть якщо борошно в Україні подешевшає завдяки хорошому врожаю, кінцева вартість продукту — хліба — падати не буде. Бо його ціна формується з урахуванням багатьох сторонніх чинників, які мають значно сильніший вплив. Йдеться про:

  • логістику (включно зі зберіганням на складах);
  • витрати на енергоносії;
  • забезпечення енергонезалежності виробництва (генератори і пальне для нього);
  • обстріли підприємств і логістичної інфраструктури;
  • заробітні плати.

Плюс доводиться інвестувати в технологічний розвиток, пошук кваліфікованих пекарів і забезпечення безперебійного виробництва. Всі ці фактори включно з ринковою конкуренцією створюють значний тиск на компанії, які змушені регулярно переглядати вартість свого товару.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на курячі яйця в супермаркетах. Нефасований продукт подешевшав в АТБ і кількох інших популярних магазинах. Мінімальна вартість звичайної упаковки перебуває на рівні 40-50 грн, а середня доходить до 84 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з цінами на пальне в Україні. Бензин залишиться на стабільному рівні, однак із дизелем можливі проблеми через високий попит і логістичні затримки. Все залежить від глобальної обстановки, зокрема вартості нафти і нафтопродуктів.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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