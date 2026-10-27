Хлеб в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине подорожает свинина, некоторые овощи и фрукты, хлеб — в целом основные продукты, без которых не обходится практически ни одна семья. До конца 2026 года нашим гражданам стоит готовиться к изменениям в потребительских ценах и, соответственно, к увеличению расходов. Факторы влияния варьируются в зависимости от категории товара, но часто пересекаются.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новини.LIVE.

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Что будет с ценами на хлеб в Украине

Стоимость хлеба в супермаркетах и магазинах традиционно растет на 1,5-2% ежемесячно. Ноябрь и декабрь не станут исключениями, однако восходящий тренд может ускориться из-за факторов, на которые производители не могут повлиять. Речь идет об обстрелах складов, расходах на электроэнергию и топливо.

"К концу 2026 года хлеб подорожает на 6-10%. Это связано с ростом себестоимости, в частности из-за расходов на электроэнергию и логистику. Эти факторы играют очень большую роль именно в хлебопроизводстве", — отметил Денис Марчук.

По его словам, компаниям приходится самостоятельно доставлять продукцию в супермаркеты, торговые центры и небольшие магазины. Поэтому цены на топливо вынуждают частично компенсировать значительные расходы.

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Почему хлеб постоянно дорожает

Даже если мука в Украине подешевеет благодаря хорошему урожаю, конечная стоимость продукта — хлеба — падать не будет. Ведь его цена формируется с учетом многих посторонних факторов, которые оказывают более сильное влияние. Речь идет о:

логистике (включая хранение на складах);

затратах на энергоносители;

обеспечении энергонезависимости производства (генераторы и топливо для них);

обстрелах предприятий и логистической инфраструктуры;

заработных платах.

Кроме того, приходится инвестировать в технологическое развитие, поиск квалифицированных пекарей и обеспечение бесперебойного производства. Все эти факторы, включая рыночную конкуренцию, создают значительное давление на компании, которые вынуждены регулярно пересматривать стоимость своей продукции.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на куриные яйца в супермаркетах. Нефасованный продукт подешевел в АТБ и нескольких других популярных магазинах. Минимальная стоимость обычной упаковки составляет 40-50 грн, а средняя достигает 84 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с ценами на топливо в Украине. Бензин останется на стабильном уровне, однако с дизелем возможны проблемы из-за высокого спроса и логистических задержек. Все зависит от глобальной обстановки, в частности от стоимости нефти и нефтепродуктов.