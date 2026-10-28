Курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В деяких українських супермаркетах ціни на курячі яйця почали суттєво знижуватися. Низхідний тренд торкнувся як фасованого, так і поштучного продукту. Відвідувачі АТБ помітять, що затребуваний товар подешевшав за останній тиждень жовтня 2026 року. Це дозволяє споживачам економити свій бюджет або збільшувати кількість придбаних продуктів харчування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в АТБ.

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Скільки коштують яйця в АТБ

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 73-76 грн станом на середу, 28 жовтня. Водночас мінімальна сума, яку відвідувачі АТБ повинні заплатити за фасований десяток, дорівнює 58,40 грн (за знижкою — 53,90 грн).

Обираючи поштучний товар, можна заощадити непогану суму. Одне яйце в АТБ коштує 3,71 грн — отже десяток обійдеться у 37,10 грн. Цінова різниця (якщо порівнювати з найдешевшою упаковкою) сягає 16,80 грн — за такі гроші вдасться купити ще чотири яйця додатково.

Вартість курячих яєць в АТБ. Фото: скриншот

Що буде з цінами на продукти до кінця року

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів в ефірі Новини.LIVE, чи будуть дорожчати базові продукти харчування протягом листопада і грудня 2026 року.

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За його словами, ціна сезонних овочів підвищиться, оскільки взимку Україна стає залежною від імпорту. Ключовим постачальником залишається Туреччина.

"Якщо дивитися на овочеву групу, ціни багато в чому будуть залежати від того, яка складеться ситуація в Туреччині", — зазначив спікер.

Ціни на м'ясо варіюються і не стоятимуть на місці найближчим часом. Курятина і яловичина можуть подорожчати орієнтовно на 10%, а динаміка вартості свинини здатна перевищити цей показник з огляду на спалахи африканської чуми свиней в Україні.

Хліб також подорожчає у діапазоні 6-10% до кінця 2026 року. На показники суттєво впливають логістичні витрати, електроенергія і потреба забезпечити безперебійне виробництво. Загалом продукти з борошна традиційно зростають у ціні на 2% щомісяця.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які продукти найбільше подорожчали з 2022 року. Ціни на базові споживчі товари суттєво зросли за роки повномасштабної війни в Україні. Найбільше підвищилася вартість оселедця — на 114,58% (233,51 грн/кг замість 108,82 грн у середньому).

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з цінами на бензин і дизель в Україні. Вартість пального стабілізувалася у жовтні 2026 року, оскільки мережі закуповують нафтопродукти. З дизелем можливі незначні проблеми через високий внутрішній попит і нестабільне постачання.