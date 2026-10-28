Куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В некоторых украинских супермаркетах цены на куриные яйца стали существенно снижаться. Нисходящий тренд затронул как фасованный, так и поштучный продукт. Посетители АТБ заметят, что востребованный товар подешевел за последнюю неделю октября 2026 года. Это позволяет потребителям экономить свой бюджет или увеличивать количество приобретенных продуктов питания.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в АТБ.

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Сколько стоят яйца в АТБ

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 73-76 грн по состоянию на среду, 28 октября. В то же время минимальная сумма, которую посетители АТБ должны заплатить за фасованный десяток, равняется 58,40 грн (по скидке — 53,90 грн).

Выбирая поштучный товар, можно сэкономить неплохую сумму. Одно яйцо в АТБ стоит 3,71 грн — значит, десяток обойдется в 37,10 грн. Ценовая разница (если сравнивать с самой дешевой упаковкой) достигает 16,80 грн — за такие деньги удастся купить еще четыре яйца дополнительно.

Стоимость куриных яиц в АТБ. Фото: скриншот

Что будет с ценами на продукты до конца года

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал в эфире Новини.LIVE, будут ли дорожать базовые продукты питания в течение ноября и декабря 2026 года.

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По его словам, цена сезонных овощей повысится, поскольку зимой Украина становится зависимой от импорта. Ключевым поставщиком остается Турция.

"Если смотреть на овощную группу, цены во многом будут зависеть от того, какая сложится ситуация в Турции", — отметил спикер.

Цены на мясо варьируются и не будут стоять на месте в ближайшее время. Курятина и говядина могут подорожать ориентировочно на 10%, а динамика стоимости свинины способна превысить этот показатель с учетом вспышек африканской чумы свиней в Украине.

Хлеб тоже подорожает в диапазоне 6-10% к концу 2026 года. На показатели оказывают существенное влияние логистические затраты, электроэнергия и необходимость обеспечить бесперебойное производство. В целом изделия из муки традиционно растут в цене на 2% ежемесячно.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие продукты больше всего подорожали с 2022 года. Цены на базовые потребительские товары выросли за годы полномасштабной войны в Украине. Больше повысилась стоимость сельди — на 114,58% (233,51 грн/кг вместо 108,82 грн в среднем).

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с ценами на бензин и дизель в Украине. Стоимость топлива стабилизировалась в октябре 2026 года, поскольку сети закупают нефтепродукты. С дизелем возможны незначительные проблемы из-за высокого внутреннего спроса и нестабильных поставок.