Куриные яйца в открытом лотке. Фото: Unsplash

Украинцы могут существенно сэкономить на востребованном продукте, поскольку цены на яйца во многих супермаркетах снизились. Даже средняя стоимость упаковки уменьшилась на несколько гривен. Плюс одна из популярных сетей установила выгодную скидку на куриные яйца, продаваемые поштучно, благодаря чему потребители могут купить больше товара.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где украинцы могут существенно сэкономить на яйцах по состоянию на конец октября 2026 года.

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Нефасованные яйца в супермаркетах

Этот товар начал дорожать с сентября и продолжает умеренно расти в цене. Иногда супермаркеты устанавливают выгодные скидки и позволяют сэкономить немного денег на продуктах питания.

Мы промониторили официальные интернет-магазины нескольких известных в Украине сетей и выяснили, где стоит искать самые дешевые поштучные яйца. В Варусе действуют такие цены:

категория С2 — 2,99 грн;

категория С1 — 3,99 грн (скидка 20%);

категория С0 — 4,59 грн (скидка 8%);

категория СВ — 9,50 грн.

Цена куриных яиц в Варусе. Фото: Новини.LIVE

Получается, за десяток яиц можно заплатить всего 29,90 грн по состоянию на вторник, 27 октября, а самая дешевая упаковка обойдется потребителям в 52,90 грн (со скидкой — 49,90 грн). Разница в расходах составит 20 грн — за эти деньги удастся купить еще шесть яиц дополнительно.

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Сколько стоит упаковка яиц

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 достигает 76,75 грн. Для сравнения, еще 24 октября этот показатель находился на уровне 81,85 грн. Индекс потребительских цен составил 114,46% по сравнению с сентябрем, следовательно, продукт подорожал за месяц на 14,46%.

Посетители различных супермаркетов должны будут заплатить такие минимальные суммы за обычную упаковку куриных яиц в этот вторник, 27 октября:

Сільпо — 39,19 грн;

Варус — 52,90 грн (со скидкой — 49,90 грн);

Фора — 60,90 грн;

Ашан — 64,40 грн;

Новус — 64,99 грн;

АТБ — 65,90 грн (со скидкой — 58,40 грн);

Метро — 73 грн;

МегаМаркет — 78,50 грн.

Украинцам не стоит надеяться на стабилизацию цен в супермаркетах в ближайшее время, поскольку все основные продукты будут умеренно дорожать до конца 2026 года. Причины разные: от последствий ударов России по объектам критической инфраструктуры до стоимости электроэнергии, затрат на логистику и зарплаты сотрудникам.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что покупателям стоит брать чек в магазине, поскольку этот расчетный документ подтверждает факт совершения покупки. Без него не удастся вернуть товар или доказать, что он принадлежит именно вам. Электронный чек имеет аналогичную юридическую силу.

Также Новини.LIVE сообщали, что супермаркеты АТБ работают в двух вариантах оформления — в черном и синем цветах. Однако в свое время сеть планировала запустить новый формат магазинов под названием АТБ Express. Он отличался как ассортиментом, так и цветом — фасад был зеленым.