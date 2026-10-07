«Зеленые» АТБ Express: что это за магазины и почему они исчезли

Супермаркет АТБ. Фото: Новини.LIVE

Большинство украинцев привыкли к супермаркетам АТБ в привычном оформлении — синем или черном. Однако в свое время сеть экспериментировала с другим форматом. Его торговые точки имели зеленые фасады и отличались от привычных супермаркетов.

Какими были "зеленые" АТБ Express и почему этот формат почти не запомнился покупателям, сообщает PMG.ua, передают Новини.LIVE.

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Ставка на быстрые покупки

АТБ Express создавали как формат магазина «рядом с домом». Основная идея заключалась в том, чтобы люди могли быстро приобрести необходимые товары без длительного похода в большой супермаркет.

При этом концепция предусматривала не только продажу привычных товаров. В магазинах хотели совместить формат АТБ с дополнительными услугами, которые на тот момент не были характерны для обычных торговых точек сети.

Что предлагали в АТБ Express

Экспериментальный формат предусматривал несколько дополнительных возможностей для покупателей.

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В частности, в таких магазинах планировали развивать:

собственную выпечку;

кофейные зоны;

продажу свежих продуктов, в частности мяса и овощей;

формат, ориентированный на максимально быстрые покупки.

Где появились первые магазины

Первые торговые точки открылись примерно в Днепре и Запорожье в 2018 году. Однако масштабировать формат до большого количества магазинов сеть не стала. На фоне тысяч обычных АТБ по Украине "зеленых" торговых точек было немного.

Именно это могло стать одной из причин, по которой формат остался малоизвестным для значительной части покупателей. Далеко не у каждого была возможность увидеть АТБ Express в своём городе.

Что случилось с «зелеными» мини-маркетами

Сегодня формат АТБ Express фактически не развивается. Сеть сосредоточилась на других вариантах своих магазинов — классических "синих" и модернизированных "черных" торговых точках.

В то же время эксперимент не оказался полностью напрасным. Часть идей, которые в свое время опробовывали в АТБ Express, впоследствии начали постепенно переносить в стандартные магазины сети.

С чем еще стоит ознакомиться

Ранее Новини.LIVE рассказывали, чего не стоит делать покупателям АТБ. По словам экспертов, нет смысла проверять стоимость товаров в супермаркете несколько раз в день, надеясь на скидку. В АТБ цены пересматривают ночью и устанавливают актуальный показатель на следующий день.

Также Новини.LIVE сообщали, кого в супермаркетах могут сократить в первую очередь. Эксперты советуют не обращать внимания на то, что увольнять будут по возрастной категории. В случае сокращения численности или штата преимущественное право остаться на работе имеют работники с более высокой квалификацией и большей производительностью труда.