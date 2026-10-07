Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Українці могли і не бачити: що сталось із "зеленими" АТБ Express

Українці могли і не бачити: що сталось із "зеленими" АТБ Express

Ua ru
7 жовтня 2026 17:12
"Зелені" АТБ Express: що це за магазини та чому вони зникли
Супермаркет АТБ. Фото: Новини.LIVE

Більшість українців звикли до супермаркетів АТБ у знайомому оформленні — синьому або чорному. Однак свого часу мережа експериментувала з іншим форматом. Його торгові точки мали зелені фасади та відрізнялися від звичних супермаркетів. 

Якими були "зелені" АТБ Express і чому цей формат майже не залишився в пам'яті покупців повідомляє PMG.ua, передають Новини.LIVE.

Реклама

Ставка на швидкі покупки

АТБ Express створювали як формат магазину "біля дому". Основна ідея полягала в тому, щоб люди могли швидко придбати необхідні товари без тривалого походу до великого супермаркету.

При цьому концепція передбачала не лише продаж звичних товарів. У магазинах хотіли поєднати формат АТБ із додатковими сервісами, які на той момент не були характерними для звичайних торгових точок мережі.

Що пропонували в АТБ Express

Експериментальний формат передбачав кілька додаткових можливостей для покупців.

Читайте також:

Зокрема, в таких магазинах планували розвивати:

  • власну випічку;
  • кавові зони;
  • продаж свіжих продуктів, зокрема м’яса та овочів;
  • формат, орієнтований на максимально швидкі покупки.

Де з'явилися перші магазини

Перші торгові точки відкрили приблизно у Дніпрі та Запоріжжі в 2018 році. Однак масштабувати формат до великої кількості магазинів мережа не стала. На тлі тисяч звичайних АТБ по Україні "зелених" торгових точок було небагато.

Саме це могло стати однією з причин, чому формат залишився маловідомим для значної частини покупців. Далеко не кожен мав можливість побачити АТБ Express у своєму місті.

Що сталося із "зеленими" міні-маркетами

Сьогодні формат АТБ Express фактично не розвивається. Мережа зосередилася на інших варіантах своїх магазинів — класичних "синіх" та модернізованих "чорних" торгових точках.

Водночас експеримент не виявився повністю марним. Частину ідей, які свого часу випробовували в АТБ Express, згодом почали поступово переносити до стандартних магазинів мережі.

З чим ще варто ознайомитись

Раніше Новини.LIVE розповідали, що не варто робити покупцям АТБ. За словами експертів, немає сенсу перевіряти вартість товарів у супермаркеті кілька разів на день, сподіваючись на знижку. В АТБ ціни переглядають вночі та встановлюють актуальний показник на наступний день.

Також Новини.LIVE повідомляли, кого у супермаркетах можуть скоротити першими. Експерти радять не звертати уваги стосовно того, що звільнятимуть за віковою категорією. У разі скорочення чисельності або штату переважне право залишитися на роботі мають працівники з вищою кваліфікацією та більшою продуктивністю праці.

рітейлери магазини АТБ цікаві факти супермаркет
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації