"Зелені" АТБ Express: що це за магазини та чому вони зникли

Супермаркет АТБ. Фото: Новини.LIVE

Більшість українців звикли до супермаркетів АТБ у знайомому оформленні — синьому або чорному. Однак свого часу мережа експериментувала з іншим форматом. Його торгові точки мали зелені фасади та відрізнялися від звичних супермаркетів.

Якими були "зелені" АТБ Express і чому цей формат майже не залишився в пам'яті покупців повідомляє PMG.ua, передають Новини.LIVE.

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Ставка на швидкі покупки

АТБ Express створювали як формат магазину "біля дому". Основна ідея полягала в тому, щоб люди могли швидко придбати необхідні товари без тривалого походу до великого супермаркету.

При цьому концепція передбачала не лише продаж звичних товарів. У магазинах хотіли поєднати формат АТБ із додатковими сервісами, які на той момент не були характерними для звичайних торгових точок мережі.

Що пропонували в АТБ Express

Експериментальний формат передбачав кілька додаткових можливостей для покупців.

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Зокрема, в таких магазинах планували розвивати:

власну випічку;

кавові зони;

продаж свіжих продуктів, зокрема м’яса та овочів;

формат, орієнтований на максимально швидкі покупки.

Де з'явилися перші магазини

Перші торгові точки відкрили приблизно у Дніпрі та Запоріжжі в 2018 році. Однак масштабувати формат до великої кількості магазинів мережа не стала. На тлі тисяч звичайних АТБ по Україні "зелених" торгових точок було небагато.

Саме це могло стати однією з причин, чому формат залишився маловідомим для значної частини покупців. Далеко не кожен мав можливість побачити АТБ Express у своєму місті.

Що сталося із "зеленими" міні-маркетами

Сьогодні формат АТБ Express фактично не розвивається. Мережа зосередилася на інших варіантах своїх магазинів — класичних "синіх" та модернізованих "чорних" торгових точках.

Водночас експеримент не виявився повністю марним. Частину ідей, які свого часу випробовували в АТБ Express, згодом почали поступово переносити до стандартних магазинів мережі.

З чим ще варто ознайомитись

Раніше Новини.LIVE розповідали, що не варто робити покупцям АТБ. За словами експертів, немає сенсу перевіряти вартість товарів у супермаркеті кілька разів на день, сподіваючись на знижку. В АТБ ціни переглядають вночі та встановлюють актуальний показник на наступний день.

Також Новини.LIVE повідомляли, кого у супермаркетах можуть скоротити першими. Експерти радять не звертати уваги стосовно того, що звільнятимуть за віковою категорією. У разі скорочення чисельності або штату переважне право залишитися на роботі мають працівники з вищою кваліфікацією та більшою продуктивністю праці.