Курячі яйця у відкритому лотку. Фото: Unsplash

Українці можуть суттєво зекономити на затребуваному продукті, оскільки ціни на яйця у багатьох супермаркетах впали. Навіть середня вартість упаковки знизилася на кілька гривень. Плюс одна з популярних мереж встановила вигідну знижку на поштучні курячі яйця, завдяки чому споживачі можуть придбати більшу кількість товару.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де українці можуть суттєво заощадити на яйцях станом на кінець жовтня 2026 року.

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Нефасовані яйця у супермаркетах

Цей товар почав дорожчати з вересня і продовжує помірно рухатися висхідним трендом. Інколи супермаркети встановлюють вигідні знижки і дозволяють заощадити трохи грошей на продуктах харчування.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини кількох відомих в Україні мереж і дізналися, де варто шукати найдешевші поштучні яйця. У Варусі діють такі ціни:

категорія С2 — 2 99 грн;

категорія С1 — 3,99 грн (знижка 20%);

категорія С0 — 4,59 грн (знижка 8%);

категорія СВ — 9,50 грн.

Ціна курячих яєць у Варусі. Фото: Новини.LIVE

Виходить, за десяток яєць можна заплатити лише 29,90 грн станом на вівторок, 27 жовтня, а найдешевша упаковка обійдеться споживачам у 52,90 грн (зі знижкою — 49,90 грн). Різниця у витратах складе 20 грн — за ці гроші вдасться купити ще шість яєць додатково.

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Скільки коштує упаковка яєць

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 доходить до 76,75 грн. Для порівняння, ще 24 жовтня показник перебував на рівні 81,85 грн. Індекс споживчих цін склав 114,46% відносно вересня, отже продукт подорожчав за місяць на 14,46%.

Відвідувачі різних супермаркетів повинні віддати такі мінімальні суми за звичайну упаковку курячих яєць цього вівторка, 27 жовтня:

Сільпо — 39,19 грн;

Варус — 52,90 грн (зі знижкою — 49,90 грн);

Фора — 60,90 грн;

Ашан — 64,40 грн;

Новус — 64,99 грн;

АТБ — 65,90 грн (зі знижкою — 58,40 грн);

Метро — 73 грн;

МегаМаркет — 78,50 грн.

Українцям не варто сподіватися на стабілізацію цін у супермаркетах найближчим часом, оскільки всі базові продукти будуть помірно дорожчати до кінця 2026 року. Причини різні: від наслідків ударів Росії по об'єктах критичної інфраструктури до вартості електроенергії, витрат на логістику і зарплати працівникам.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що покупцям варто забирати чек у магазині, оскільки цей розрахунковий документ підтверджує факт здійснення покупки. Без нього не вдасться повернути товар або довести, що він належить саме вам. Електронний чек має аналогічну юридичну силу.

Також Новини.LIVE розповідали, що супермаркети АТБ працюють у двох варіантах оформлення — в чорному та синьому кольорах. Проте свого часу мережа планувала запустити новий формат магазинів під назвою АТБ Express. Він відрізнявся як асортиментом, так і кольором — фасад був зеленим.