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Головна Економіка Українські ціни проти польських: скільки коштують яйця і хліб у листопаді

Українські ціни проти польських: скільки коштують яйця і хліб у листопаді

Ua ru
31 жовтня 2026 17:12
Ціни на хліб і курячі яйця в Польщі: чи сильно відрізняються від українських і де дешевше (фото) Новини.LIVE
Курячі яйця в польському магазині. Фото: Новини.LIVE

Базові продукти харчування дорожчають у всьому світі. Витрати українців за кордоном можуть суттєво відрізнятися, однак варто зважати на середні доходи громадян. Бо якщо зарплата дозволяє купувати недешеві товари, то не доведеться відмовляти собі в задоволенні. Ми дізналися, скільки коштують курячі яйця та хліб у Польщі станом на початок листопада 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як відрізняються ціни на базові продукти в Україні та Польщі.

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Ціни на курячі яйця і хліб

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 73-76 грн. Мінімальні ціни в супермаркетах починаються з 58,40 грн в АТБ (зі знижкою — 53,90 грн) або з 52,90 грн у Варусі (зі знижкою — 49,90 грн). Якщо купувати поштучні яйця, можна витрачати на десяток не більше 30 грн.

Ми дізналися, за скільки продають фасований продукт у магазинах популярної польської мережі Biedronka. Звичайну упаковку віддають за 12,99 злотих у середньому, або 149 грн. Різнися сягає близько 100 грн, хоча в деяких місцевих супермаркетах можна знайти більш вигідні ціни.

Українські ціни проти польських: скільки коштують яйця і хліб у листопаді - фото 1
Вартість курячих яєць у Польщі. Фото: Новини.LIVE

Вартість хліба в Україні залежить від виробника, проте середні витрати на батон (450 г) доходять до 35,45 грн. За пшеничний нарізний продукт потрібно заплатити близько 50 грн (650 г), за житній — 40 грн (500 г). У Польщі також доступно багато альтернатив на різний гаманець, зокрема:

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  • нарізний 550 г — 2,78 злотих (32 грн);
  • тостовий 400 г — 5,29 злотих (61 грн);
  • нарізний 900 г — 7,89 злотих (90 грн).
Українські ціни проти польських: скільки коштують яйця і хліб у листопаді - фото 2
Ціни на хліб у Польщі. Фото: Новини.LIVE

Що буде з цінами на хліб в Україні

Раніше ми розповідали, що споживачам варто готуватися до дорожчання затребуваного продукту. Вартість хліба зросте на 6-10% у середньому до кінця 2026 року. Про це попередив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Новини.LIVE.

"Це пов’язано зі зростанням собівартості, зокрема через витрати на електроенергію та логістику. Ці фактори відіграють дуже велику роль саме у хлібовиробництві", — зазначив спікер.

За його словами, компаніям доводиться самостійно привозити свою продукцію в магазини, супермаркети, торговельні центри та інші пункти продажу. Тобто витрати на дорогу дуже суттєві. Виробники вимушені компенсувати цю частину бюджету шляхом підвищення цін на хліб.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що супермаркети регулярно оновлюють акційний асортимент, знижуючи вартість затребуваних продуктів харчування. В АТБ діють вигідні знижки на популярні товари, зокрема каву, солодощі, ковбасу, чай, заморожені вироби тощо. Ми дізналися, скільки повинні платити споживачі.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на курячі яйця в Україні. Наприкінці жовтня 2026 року показники в магазинах відчутно знизилися, однак ближче до зимового періоду прогнозують традиційну висхідну тенденцію на споживчому ринку.

Польща ціни на хліб українці в Польщі ціни на продукти курячі яйця
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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