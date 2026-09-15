Стоимость дома в Карпатах: украинец рассказал, сколько потратил на жилье и ремонт

Дом в Карпатах. Фото: Pexels

В Украине стало модно покупать старые жилые дома в селах за относительно небольшие деньги и проводить реновацию. В зависимости от населенного пункта, состояния объекта недвижимости и других индивидуальных обстоятельств расходы могут быть значительно ниже, чем в случае покупки квартиры в городе. В то же время придется вложить сэкономленные средства в ремонт.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоил старый дом в Карпатах.

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Расходы на дом в Карпатах

Украинский блогер Илья Ковальчук поделился с подписчиками в социальной сети Instagram результатом ремонта старенького дома, расположенного в Карпатах. Он купил объект недвижимости за 13 500 долларов, однако гораздо больше потратил на реновацию.

"Ушло где-то 30 000 долларов, но учитывайте, что большая часть работ была выполнена в 2021-2022 годах. Сейчас реалистично рассчитывать на х1,5-2. Плюс это зависит от состояния дома и масштабности реновации", — написал блогер в ответ на комментарий.

На эти деньги новый владелец дома обустроил комфортабельный санузел и просторную кухню, восстановил печь, заменил мебель, добавил современный декор, полностью изменив интерьер. Стоит отметить, что цены на жилье существенно изменились после 2021 года, поэтому найти подобный объект за аналогичную сумму будет сложно.

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Налог на жилье в подарок

Ранее мы рассказывали, кому придется заплатить 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора в случае получения в дар объекта жилой недвижимости. Если квартиру или дом подарит близкий родственник, например, родная мать, то тратить деньги не придется.

Однако закон предусматривает важный нюанс, о котором стоит знать. Нулевая ставка применяется, если получатель является налоговым резидентом. Он должен иметь постоянное место жительства в Украине, центр жизненных интересов и фактически находиться на территории государства не менее 183 дней в течение налогового года.

В зависимости от того, удастся ли подтвердить статус резидента Украины, подарок от матери или другого близкого родственника может обойтись либо в ноль, либо почти в четверть стоимости имущества. Эти средства пойдут на налоговые нужды.

Что еще надо знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с ценами на квадратный метр жилья осенью 2026 года. Стоимость может вырасти на 3-5% в новостройках, а в готовых или почти завершенных квартирах — на 7-10%. Максимальное подорожание прогнозируют в ЖК с готовностью более 50%.

Также Новини.LIVE рассказывали, нужно ли обновлять документы на жилье после смены фамилии. Закон не требует переоформления права собственности в случае изменения персональных данных. Важно лишь сохранить документ, подтверждающий смену фамилии.