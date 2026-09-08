Право собственности на квартиру после смены фамилии: придется ли переоформить документы

Документы в руках. Фото: Pexels

Право собственности на квартиру, дом или земельный участок предполагает регистрацию на конкретное лицо. При изменении персональных данных, в частности фамилии, возникает вопрос о целесообразности обновления правоустанавливающих документов. Многие украинцы убеждены, что доказать право владения жильем будет проблематично в случае несовпадения ФИО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "Судебно-юридическая газета".

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Нужно ли менять документы на квартиру

Чаще всего вопросом интересуются женщины, поскольку они меняют фамилию после вступления в брак или развода. Закон не предусматривает требования о переоформлении недвижимого имущества или обновлении данных в документах на дом/квартиру/земельный участок — другая фамилия не приведет к появлению нового владельца.

В то же время в будущем может понадобиться подтверждение связи между актуальными и старыми личными данными. Например, если человек захочет продать жилье, подарить, завещать и пр. Нотариус потребует документ, доказывающий, что право собственности оформлено на нужного человека.

Для подтверждения можно использовать, в зависимости от конкретной ситуации, свидетельство о браке или разводе, выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния, документ об изменении имени и т. д. Украинцам достаточно хранить эти бумаги, чтобы не возникло проблем с распоряжением личным имуществом.

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Какие документы придется заменить

Обновление персональных данных требует от граждан Украины замены или внесения изменений в такие документы, согласно информации регионального управления Министерства юстиции:

паспорт (внутренний в форме книжечки и ID-карта);

биометрический заграничный паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

водительское удостоверение;

полис медицинского страхования;

декларация о семейном враче;

регистрация транспортного средства и автострахование;

банковские документы и договоры;

завещание;

регистрационные данные ФЛП.

Однако после смены фамилии не переоформляются документы об образовании (аттестаты и дипломы), договоры купли-продажи имущества, свидетельства о праве собственности, трудовая книжка. Факт обновления персональных данных подтверждается свидетельством о браке.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие сооружения запрещено возводить на собственной земле без разрешительных документов. Требование распространяется на дома, гаражи с фундаментом и другие постоянные объекты. Зато без разрешения можно строить навесы, беседки, палатки, лестницы, теплицы и пр.

Также Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях придется заплатить 23% налога за подаренную квартиру. Даже если прежним владельцем жилья была родная мать, от выполнения финансового обязательства никуда не деться. Максимальный налог взимается с нерезидентов Украины.