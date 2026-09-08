Право власності на квартиру після зміни прізвища: чи доведеться переоформити документи

Документи в руках. Фото: Pexels

Право власності на квартиру, будинок чи земельну ділянку передбачає реєстрацію на конкретну особу. Коли змінюються персональні дані, зокрема прізвище, виникає питання стосовно доцільності оновлення правовстановлюючих документів. Чимало українців переконані, що довести володіння житлом буде проблематично в разі неспівпадіння ПІБ.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання "Судово-юридична газета".

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Чи потрібно змінювати документи на квартиру

Найчастіше проблемою цікавляться жінки, бо вони змінюють прізвище після одруження або розлучення. Закон не передбачає вимоги переоформлення нерухомого майна чи оновлення даних у документах на будинок/квартиру/земельну ділянку — інше прізвище не призведе до появи нового власника.

Водночас у майбутньому може знадобитися підтвердження зв’язку між актуальними і старими персональними відомостями. Наприклад, якщо людина захоче продати житло, подарувати, віддати у спадок абощо. Нотаріус вимагатиме документ, який доведе, що право власності оформлене на потрібну особу.

Для підтвердження можна використати, залежно від індивідуальної ситуації, свідоцтво про шлюб або розлучення, витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян, документ про зміну імені та ін. Українцям достатньо зберігати ці папери, щоб не виникло проблеми з розпорядження особистим майном.

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Які документи доведеться замінити

Оновлення персональних даних вимагає від громадян України заміни чи внесення змін у такі документи, згідно з інформацією регіонального управління Міністерства юстиції:

паспорт (внутрішній у формі книжечки та ID-картка);

біометричний закордонний паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

водійське посвідчення;

поліс медичного страхування;

декларація з сімейним лікарем;

реєстрація транспортного засобу та автострахування;

банківські документи і договори;

заповіт;

реєстраційні дані ФОП.

Натомість не перевидаються після зміни прізвища документи про освіту (атестати і дипломи), договори купівлі-продажу майна, свідоцтва про право власності, трудова книжка. Факт оновлення персональних відомостей підтверджується свідоцтвом про шлюб.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які споруди заборонено зводити на власній землі без дозвільних документів. Вимога поширюється на будинки, гаражі з фундаментом та інші нетимчасові об’єкти. Натомість без дозволу можна будувати навіси, альтанки, намети, сходи, теплиці тощо.

Також Новини.LIVE розповідали, в яких випадках доведеться заплатити 23% податку за подаровану квартиру. Навіть якщо колишнім власником житла була рідна матір, від виконання фінансового зобов’язання нікуди не дітися. Максимальний податок стягують із нерезидентів України.