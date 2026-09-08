Будівництво на власній ділянці: для яких об’єктів обов’язково потрібен дозвіл у 2026 році

Будівництво будинку. Фото: Pexels

Наявність власної земельної ділянки не означає, що на території можна будувати будь-які споруди без дозвільних документів. Перш ніж починати роботу, слід переконатися у добросовісній підготовці, яка включає отримання спеціального паспорта, повідомлення про старт діяльності тощо. Ми розібралися, що не вдасться побудувати на власній землі без дозволів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів № 406.

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На яке будівництво не потрібен дозвіл

Українське законодавство визначило перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. До таких відносять тимчасові споруди і будівлі без залиття фундаменту.

На власній земельній ділянці українці можуть без обмежень і зайвих бюрократичних процедур зводити навіси, альтанки, намети, сходи, літні душові, теплиці, гаражі, естакади, свердловини, вбиральні, паркани, відкриті та закриті басейни (з накриттям), ворота, тераси, ґанки, погреби, криниці та ін.

Аналогічні правила діють для відновлення окремих конструкцій будівель і споруд з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (аварій) за умови збереження геометричних розмірів.

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Плюс дозвіл не потрібен для робіт із переобладнання та перепланування житлового будинку, якщо їх виконання не передбачає втручання в огороджувальні та несучі конструкції, інженерні системи загального користування.

На будівництво яких об’єктів треба мати дозвіл

Якщо йдеться про зведення капітальної споруди, то без дозвільних чи інших спеціальних документів не обійтися. Це стосується будівництва:

окремої лазні;

житлового будинку;

гаража з фундаментом тощо.

Обов’язковим є не тільки оформлення будівельного паспорта чи повідомлення про початок робіт, але й дотримання санітарних і протипожежних норм. Наприклад, йдеться про мінімальну відстань до межі з ділянками сусідів, правильний монтаж даху, забезпечення доступу до спільних комунікацій та ін.

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