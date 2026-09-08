Строительство на своем участке: для каких объектов обязательно надо разрешение в 2026 году

Строительство дома. Фото: Pexels

Наличие собственного земельного участка не означает, что на его территории можно возводить любые сооружения без разрешительных документов. Прежде чем начинать работу, следует убедиться в добросовестной подготовке, включающей получение специального паспорта, сообщения о старте деятельности и пр. Мы выяснили, что нельзя строить на собственной земле без разрешений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров № 406.

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На какое строительство не требуется разрешение

Украинское законодательство определило перечень строительных работ, не требующих документов, дающих право на их выполнение, и по завершении которых объект не подлежит сдаче в эксплуатацию. К ним относятся временные сооружения и здания без заливки фундамента.

На собственном земельном участке украинцы могут без ограничений и лишних бюрократических процедур возводить навесы, беседки, палатки, лестницы, летние душевые, теплицы, гаражи, эстакады, скважины, туалеты, заборы, открытые и закрытые бассейны (с навесом), ворота, террасы, крыльца, погреба, колодцы и др.

Аналогичные правила действуют в отношении восстановления отдельных конструкций зданий и сооружений с целью ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (аварий) при условии сохранения геометрических размеров.

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Кроме того, разрешение не требуется для работ по переоборудованию и перепланировке жилого дома, если их выполнение не предусматривает вмешательства в ограждающие и несущие конструкции, инженерные системы общего пользования.

На строительство каких объектов нужно иметь разрешение

Если речь идет о возведении капитального сооружения, то без разрешительных или других специальных документов не обойтись. Это касается строительства:

отдельной бани;

жилого дома;

гаража с фундаментом и т. п.

Обязательным является не только оформление строительного паспорта или уведомления о начале работ, но и соблюдение санитарных и противопожарных норм. Например, речь идет о минимальном расстоянии до границы с участками соседей, правильном монтаже крыши, обеспечении доступа к общим коммуникациям и др.

Ранее Новини.LIVE писали, как оформить жилой дом площадью до 500 квадратных метров. Перед началом строительства необходимо проверить документы на земельный участок, в частности кадастровый номер и целевое назначение. Затем потребуется получить строительный паспорт.

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