Строительство на своем участке: для каких объектов обязательно надо разрешение в 2026 году

Нормы строительства: что запрещено возводить на своей земле без разрешения
Наличие собственного земельного участка не означает, что на его территории можно возводить любые сооружения без разрешительных документов. Прежде чем начинать работу, следует убедиться в добросовестной подготовке, включающей получение специального паспорта, сообщения о старте деятельности и пр. Мы выяснили, что нельзя строить на собственной земле без разрешений.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров № 406.
На какое строительство не требуется разрешение
Украинское законодательство определило перечень строительных работ, не требующих документов, дающих право на их выполнение, и по завершении которых объект не подлежит сдаче в эксплуатацию. К ним относятся временные сооружения и здания без заливки фундамента.
На собственном земельном участке украинцы могут без ограничений и лишних бюрократических процедур возводить навесы, беседки, палатки, лестницы, летние душевые, теплицы, гаражи, эстакады, скважины, туалеты, заборы, открытые и закрытые бассейны (с навесом), ворота, террасы, крыльца, погреба, колодцы и др.
Аналогичные правила действуют в отношении восстановления отдельных конструкций зданий и сооружений с целью ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (аварий) при условии сохранения геометрических размеров.
Кроме того, разрешение не требуется для работ по переоборудованию и перепланировке жилого дома, если их выполнение не предусматривает вмешательства в ограждающие и несущие конструкции, инженерные системы общего пользования.
На строительство каких объектов нужно иметь разрешение
Если речь идет о возведении капитального сооружения, то без разрешительных или других специальных документов не обойтись. Это касается строительства:
- отдельной бани;
- жилого дома;
- гаража с фундаментом и т. п.
Обязательным является не только оформление строительного паспорта или уведомления о начале работ, но и соблюдение санитарных и противопожарных норм. Например, речь идет о минимальном расстоянии до границы с участками соседей, правильном монтаже крыши, обеспечении доступа к общим коммуникациям и др.
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