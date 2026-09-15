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Головна Економіка Українець розповів, за скільки купив і відремонтував будинок у Карпатах

Українець розповів, за скільки купив і відремонтував будинок у Карпатах

Ua ru
15 вересня 2026 12:10
Вартість будинку в Карпатах: українець розповів, скільки витратив на житло і ремонт
Будинок у Карпатах. Фото: Pexels

В Україні стало трендом купувати старі житлові будинки в селах за відносно невеликі гроші та здійснювати реновацію. Залежно від населеного пункту, стану об’єкта нерухомості та інших індивідуальних обставин витрати можуть бути значного нижчими, ніж у випадку придбання квартири в місті. Водночас доведеться вкласти заощаджені фінанси у ремонт.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштував старий будинок у Карпатах.

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Витрати на будинок у Карпатах

Український блогер Ілля Ковальчук поділився з підписниками в соціальній мережі Instagram результатом ремонту старенької хатини, розташованої в Карпатах. Він купив об’єкт нерухомості за 13 500 доларів, однак набагато більше витратив на реновацію.

"Пішло десь 30 000 доларів, але враховуйте, що більшість було зроблено у 2021-2022 роках. Зараз варто розраховувати на х1,5-2 реалістично. Плюс залежить від стану будинку і капітальності реновації", — написав блогер у відповідь на коментар.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За ці гроші новий власник будинку облаштував комфортний санвузол і велику кухню, відновив піч, замінив меблі, додав сучасного декору, повністю змінивши інтер’єр. Варто зауважити, що ціни на житло суттєво змінилися після 2021 року, тому знайти подібний об’єкт за аналогічну суму буде важко.

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Податок на житло в подарунок

Раніше ми розповідали, кому доведеться заплатити 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору в разі отримання в дарунок об’єкта житлової нерухомості. Якщо квартиру чи будинок подарує близький родин, наприклад, рідна матір, тоді кошти витрачати не доведеться.

Однак закон передбачив важливий нюанс, про який варто знати. Нульова ставка застосовується, якщо отримувач є податковим резидентом. Він повинен мати постійне місце проживання в Україні, центр життєвих інтересів і фактично перебувати на території держави не менше 183 днів протягом податкового року.

Залежно від того, чи вдасться підтвердити статус резидента України, подарунок від матері чи іншого близького родича може обійтися або в нуль, або майже у чверть вартості майна. Ці кошти підуть на податкові потреби.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з цінами на квадратний метр житла восени 2026 року. Вартість може зрости на 3-5% у новобудовах, а в готових або майже завершених квартирах — на 7-10%. Максимальне дорожчання прогнозують у ЖК із готовністю понад 50%.

Також Новини.LIVE розповідали, чи потрібно оновлювати документи на житло після зміни прізвища. Закон не вимагає переоформлення права власності в разі набуття інших персональних даних. Важливо лише зберігати документ, який підтверджує зміну прізвища.

ремонт Карпати нерухомість житло будинок
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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