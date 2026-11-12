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Главная Экономика Тысячи вычтут на налоги: какую "минималку" будут платить с 2027 года

Тысячи вычтут на налоги: какую "минималку" будут платить с 2027 года

Ua ru
12 ноября 2026 06:22
Минимальная зарплата в 2027 году: сколько будут получать работники после уплаты налогов Новини.LIVE
Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине до конца 2026 года прогнозируется заметное ускорение потребительской инфляции. В условиях стремительного роста цен на товары и услуги украинцы с нетерпением ждут перерасчета минимальной заработной платы, который планируют провести с 1 января 2027 года. Новый размер "минималки" может составить 9546 грн до налогообложения.

Сколько работникам будут платить "на руки" в 2027 году и какие налоги будут удерживать из зарплаты, разбирались Новини.LIVE.

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Как изменится минимальная зарплата

Проект государственного бюджета на 2027 год, который Верховная Рада приняла в первом чтении, предусматривает увеличение минимальной заработной платы с 1 января. Показатель должен вырасти с 8647 до 9546 грн в месячном размере. В почасовом размере работникам будут платить 57,5 грн.

По сравнению с 2026 годом размер минимальной зарплаты увеличится на 10,4% или 899 грн. Впрочем, это не означает, что на столько же вырастет уровень выплат работникам "на руки".

Сколько будет удержано в виде налогов

В Украине граждане, получающие минимальную заработную плату, обязаны платить налоги — 18% НДФЛ и 5% военного сбора. После уплаты всех налогов из зарплаты в размере 9 546 грн "на руки" будет выплачиваться около 7 350 грн при условии применения стандартных ставок без налоговых льгот. То есть 2 196 грн — сумма налогов, которая будет удерживаться из зарплаты.

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Фактический рост составит всего 692 грн

В 2026 году минимальная зарплата составляет 8 647 грн, а после вычета налогов работник получает около 6 658 грн. Если сравнить эту сумму с прогнозируемой на 2027 год (7 350 грн после уплаты налогов), получается, что фактический рост минимальной зарплаты составит всего 692 грн.

Стоит отметить, что проект государственного бюджета на 2027 год принят в первом чтении, поэтому существует вероятность внесения в документ поправок.

В Украине вырастут средние зарплаты

Как мы сообщали ранее, средняя зарплата штатных работников в Украине по состоянию на сентябрь 2026 года составляла 33 153 грн. Это на 4% больше, чем в августе, и на 24,5% превышает показатель сентября прошлого года.

В тройку лидеров по уровню оплаты труда вошли:

  • город Киев — в среднем 48 994 грн;
  • Луганская область — в среднем 37 864 грн;
  • Львовская область — в среднем 33 802 грн.

Согласно данным, больше всего платят в сфере информации и телекоммуникаций, а самые низкие средние зарплаты у работников социальной сферы и здравоохранения.

С чем еще стоит ознакомиться

Ранее Новини.LIVE писали о размере минимальной зарплаты в ноябре 2026 года. Работникам будут платить не менее 52 грн в час. До конца года уровень оплаты труда останется неизменным.

Также Новини.LIVE рассказывали о надбавках к заработной плате в 2027 году. Некоторым работникам могут начать доплачивать 50% к заработку. Поощрение предусмотрено для специалистов по защите информации.

работа налоги деньги минимальная зарплата заработок
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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