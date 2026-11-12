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Головна Економіка Тисячі вирахують на податки: яку "мінімалку" платитимуть з 2027 року

Тисячі вирахують на податки: яку "мінімалку" платитимуть з 2027 року

Ua ru
12 листопада 2026 06:22
Мінімальна зарплата у 2027 році: скільки отримуватимуть працівники після вирахування податків Новини.LIVE
Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні до кінця 2026 року прогнозують відчутне прискорення споживчої інфляції. В умовах стрімкого зростання цін на товари та послуги українці з нетерпінням чекають на перерахунок мінімальної заробітної плати, який планують провести з 1 січня 2027 року. Новий розмір "мінімалки" може становити 9546 грн до оподаткування. 

Скільки працівникам платитимуть "на руки" у 2027 році та які податки будуть вираховувати із зарплати, розбиралися Новини.LIVE.

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Як зміниться мінімальна зарплата

Проєкт державного бюджету на 2027 рік, який Верховна Рада прийняла у першому читанні, передбачає збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня. Показник має зрости з 8647 до 9546 грн у місячному розмірі. У погодинному розмірі працівникам платитимуть 57,5 грн. 

Якщо порівнювати з 2026 роком, розмір мінімальної зарплати збільшиться на 10,4% або 899 грн. Втім, це не означає, що рівно настільки зросте рівень виплат працівникам "на руки". 

Скільки вирахують податків

В Україні громадяни, які отримують мінімальну заробітну плату, зобов'язані сплачувати податки — 18% ПДФО та 5% військового збору. Після сплати всіх податків із зарплати розміром 9 546 грн "на руки" будуть виплачувати близько 7 350 грн за умови застосування стандартних ставок без податкових пільг. Тобто, 2 196 грн — сума податків, що буде вираховуватися із зарплати.

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Фактичне зростання всього 692 грн

У 2026 році мінімальна зарплата становить 8 647 грн, а після вирахування податків працівник отримує близько 6 658 грн. Якщо порівняти цю суму із прогнозованою у 2027 році (7 350 грн після сплати податків), виходить фактичне зростання мінімальної зарплати лише на 692 грн. 

Варто наголосити, що проєкт про державний бюджет на 2027 рік прийнятий у першому читанні, тому існує вірогідність внесення у документ правок. 

В Україні зрости середні зарплати

Як ми повідомляли раніше, середня зарплата штатних працівників в Україні станом на вересень 2026 року становила 33 153 грн. Це на 4% більше, ніж у серпні та на 24,5% перевищує показник вересня минулого року. 

У трійці лідерів з рівня оплати праці опинилися: 

  • місто Київ — в середньому 48 994 грн;
  • Луганська область — в середньому 37 864 грн;
  • Львівська область — в середньому 33 802 грн. 

Згідно з даними, найбільше платять у сфері інформації та телекомунікацій, а найнижчі середні зарплати у працівників соціальної сфери та охорони здоров'я. 

З чим ще варто ознайомитися

Раніше Новини.LIVE писали про розмір мінімальної зарплати у листопаді 2026 року. Працівникам платитимуть щонайменше 52 грн за годину. До кінця року рівень оплати праці залишатиметься незмінним. 

Також Новини.LIVE розповідали про надбавки до заробітної плати у 2027 році. Деяким працівникам можуть почати доплачувати 50% до заробітку. Заохочення передбачене для фахівців із захисту інформації.

робота податки гроші мінімальна зарплата заробіток
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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