Сниженные цены на продукты в АТБ и Сільпо: что отдают на 50% дешевле

Скидки на продукты в АТБ и Сільпо. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Посетители супермаркетов в Украине могут сэкономить на продуктах питания, выбирая товары со скидками. В АТБ и Сільпо расширили список акционных предложений в четверг, 18 июня. Мы узнали, что отдают потребителям намного дешевле в популярных продуктовых сетях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 востребованных товарах в АТБ и Сільпо с выгодными скидками.

Скидки на продукты в АТБ и Сільпо

Узнать о наличии акционных товаров можно на сайтах официальных онлайн-магазинов сетей и в мобильных приложениях. Обычно скидки устанавливаются на значительный ассортимент, включая колбасные изделия, сладости, алкогольные напитки, кофе, свежее мясо, молочные продукты и т. д.

Распродажи являются традиционным маркетинговым ходом, который помогает привлечь внимание потребителей и стимулировать их к более активным покупкам. Наличие скидки далеко не всегда связано с истечением срока годности или подобными причинами.

По состоянию на 18 июня посетители супермаркетов АТБ и Сільпо могут приобрести такие популярные товары значительно дешевле:

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шоколад — 82,90 грн вместо 172,50 грн (-51%, АТБ);

чай — 27,90 грн вместо 56,90 грн (-50%, АТБ);

рамен — 84,99 грн вместо 169 грн (-50%, Сільпо);

мороженое — 37,90 грн вместо 76,90 грн (-50%, АТБ);

пиво 2,4 л — 55,90 грн вместо 111,90 грн (-50%, АТБ);

кофе молотый — 199,90 грн вместо 369 грн (-46%, Сільпо);

печенье — 64,99 грн вместо 119 грн (-45%, Сільпо);

молоко — 79,99 грн вместо 144 грн (-44%, Сільпо);

кетчуп — 169 грн вместо 294 грн (-43%, Сільпо);

плавленый сыр — 15,90 грн вместо 27 грн (-41%, АТБ).

Продукты в Сільпо со скидками. Фото: скриншот

Плата за сервисную услугу в Сільпо

Ранее мы рассказывали, что украинка поинтересовалась, почему в электронном чеке на самовывоз появилась дополнительная опция "сервисная услуга". Она заплатила 9 грн, хотя раньше этого пункта в расчетном документе не было. Представители сети супермаркетов ответили на вопрос и объяснили, что включает эта сумма.

"Сервисный сбор — это фиксированная стоимость обслуживания, которая автоматически добавляется при самовывозе. Она покрывает расходы на работу сервиса и организацию процесса от оформления до получения заказа, чтобы обеспечивать удобный и качественный сервис", — отметили в Сільпо.

В то же время комментаторы в социальной сети Threads добавили, что сервисный сбор взимается с покупателей Сільпо уже давно, а его размер 9 грн является фиксированным, независимо от общей суммы заказа.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в супермаркетах АТБ произошли изменения. Вместо традиционных белых ценников на полках появились красные, которые обычно используют для обозначения акций. Посетители возмутились нововведением, поскольку оно затруднило поиск товаров со скидками.

Также Новини.LIVE рассказывали, чем украинская соль отличается от импортной. Многим потребителям завезенный продукт кажется менее соленым на вкус, что объясняется разницей в размере кристаллов. Кроме того, импортная соль дороже отечественной, несмотря на большое предложение на рынке.