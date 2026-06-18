Знижені ціни на продукти в АТБ і Сільпо: що віддають дешевше на 50%

Знижки на продукти в АТБ і Сільпо. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Відвідувачі супермаркетів в Україні можуть економити на продуктах харчування, обираючи товари зі знижками. В АТБ і Сільпо розширили список акційних пропозицій у четвер, 18 червня. Ми дізналися, що віддають споживачам набагато дешевше у популярних продуктових мережах.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 затребуваних товарів в АТБ і Сільпо з вигідними знижками.

Знижки на продукти в АТБ і Сільпо

Дізнатися про наявність акційних товарів можна на сайтах офіційних онлайн-магазинів мереж і в мобільних застосунках. Зазвичай знижки встановлюють на значний асортимент, включно з ковбасними виробами, солодощами, алкогольними напоями, кавою, свіжим м'ясом, молочними продуктами тощо.

Розпродажі є традиційним маркетинговим ходом, який допомагає привабити увагу споживачів і стимулювати до активніших покупок. Наявність знижки далеко не завжди пов'язана з закінченням терміну придатності чи подібними причинами.

Станом на 18 червня відвідувачі супермаркетів АТБ і Сільпо можуть придбати такі популярні товари набагато дешевше:

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шоколад — 82,90 грн замість 172,50 грн (-51%, АТБ);

чай — 27,90 грн замість 56,90 грн (-50%, АТБ);

рамен — 84,99 грн замість 169 грн (-50%, Сільпо);

морозиво — 37,90 грн замість 76,90 грн (-50%, АТБ);

пиво 2,4 л — 55,90 грн замість 111,90 грн (-50%, АТБ);

кава мелена — 199,90 грн замість 369 грн (-46%, Сільпо);

печиво — 64,99 грн замість 119 грн (-45%, Сільпо);

молоко — 79,99 грн замість 144 грн (-44%, Сільпо);

кетчуп — 169 грн замість 294 грн (-43%, Сільпо);

сир плавлений — 15,90 грн замість 27 грн (-41%, АТБ).

Продукти в Сільпо зі знижками. Фото: скриншот

Плата за сервісну послугу в Сільпо

Раніше ми розповідали, що українка поцікавилася, чому в електронному чеку на самовивіз з'явилася додаткова опція "сервісна послуга". Вона заплатила 9 грн, хоча раніше цього пункту в розрахунковому документі не було. Представники мережі супермаркетів відповіли на запитання та пояснили, що включає сума.

"Сервісний збір — це фіксована вартість обслуговування, яка автоматично додається при самовивозі. Вона покриває витрати на роботу сервісу та організацію процесу від оформлення до отримання замовлення, щоб забезпечувати зручний і якісний сервіс", — зазначили в Сільпо.

Водночас коментатори у соціальній мережі Threads додали, що сервісний збір стягується з покупців Сільпо давно, а розмір 9 грн є фіксованим незалежно від загальної суми замовлення.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в супермаркетах АТБ відбулися зміни. Замість традиційних білих цінників на полицях з'явилися червоні, які зазвичай використовують для позначення акцій. Відвідувачі обурилися нововведенням, оскільки воно ускладнило пошук товарів зі знижками.

Також Новини.LIVE розповідали, чим відрізняється українська сіль від імпортної. Багатьом споживачам завезений продукт менш солоний на смак, що пояснюється різницею у розмірі кристалів. Плюс імпортна сіль дорожча від вітчизняної попри велику пропозицію на ринку.