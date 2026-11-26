Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В украинских супермаркетах растут средние цены на яйца. Но пока упаковка дорожает, поштучный товар остается относительно бюджетным. В АТБ потребители могут найти нефасованный продукт, который позволяет сэкономить немного денег. Мы узнали, сколько стоит одно яйцо в конце ноября 2026 года и где украинцам выгоднее делать покупки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в АТБ.

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Сколько стоят поштучные яйца в АТБ

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 73,05-78,50 грн по состоянию на четверг, 26 ноября. Но минимальные цены в супермаркетах ниже, поэтому потребители могут сэкономить часть бюджета, не переплачивая за бренд.

Например, за самую дешевую упаковку в АТБ нужно отдать 63,90 грн (со скидкой — 59,90 грн). Если выбрать нефасованный продукт, то одно яйцо обойдется в 4,56 грн. Получается, десяток стоит 45,60 грн, а разница в цене достигает 14,30 грн. На эти деньги удастся приобрести еще три яйца дополнительно.

Стоимость яиц поштучно в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В других украинских супермаркетах ситуация аналогичная. Посетители Варуса заплатят от 3,49 до 5,90 грн/шт., в Ашане нужно отдать от 4,80 до 7 грн/шт., в Форе установили цену на уровне 4,69 грн/шт., в МегаМаркете — на уровне 6 грн/шт.

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Какие товары продают в АТБ с ограничением

Ранее мы рассказывали, какие категории продуктов посетители АТБ не могут приобрести в неограниченном количестве. Лимит вступил в силу еще в конце лета 2026 года и по состоянию на ноябрь касается таких товаров в супермаркетах:

уксуса;

крупы;

макаронов;

растительного масла;

соли;

муки;

сахара.

При посещении физического магазина или оформлении заказа онлайн запрещено покупать более шести штук или килограммов указанных продуктов. Ограничения ввели после ударов России по складам, в результате которых были уничтожены крупные партии потребительских товаров. Сеть пыталась бороться со случаями оптовой покупки для последующей перепродажи по более высоким ценам.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE рассказывали о скидках на популярные продукты питания в супермаркетах Сільпо. Посетителям предложили большое количество акционных товаров по выгодным ценам. Ассортимент регулярно обновляется, поэтому украинцы могут найти товары на свой вкус и кошелек.

Также мы писали, что в Украине разразилась эпидемия африканской чумы, в результате которой может сократиться поголовье свиней. При негативном сценарии цены пойдут вверх уже в начале 2027 года. Мясо может подорожать до 300 грн за килограмм и более.