Покупатели в супермаркете АТБ. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на ноябрь 2026 года в одной из крупнейших торговых сетей Украины по-прежнему действуют ограничения на продажу некоторых продуктов. Речь идет о супермаркетах АТБ, посетители которых не могут одновременно приобрести более шести штук или килограмм одного вида товара. Этот лимит утвердили еще летом после серии ударов России по складам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие продукты распространяются ограничения по количеству или весу в АТБ.

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Какие товары ограничено продают в АТБ

19 ноября некоторые украинские СМИ и Telegram-каналы распространили информацию о введении лимитов на покупку подсолнечного масла в супермаркетах АТБ — не более 6 бутылок на одного покупателя. Это подавали как новые ограничения на фоне приостановки работы крупных производителей продукции.

Но на самом деле сенсации нет, поскольку правила действуют еще с конца августа 2026 года, когда сеть ввела лимиты на продажу таких потребительских товаров:

уксуса;

крупы;

макаронов;

масла;

соли;

муки;

сахара.

Даже при онлайн-заказе система не позволяет добавить в корзину более шести единиц или килограмм продукции, а на кассе сотрудник АТБ откажет человеку, который попросит разделить крупную покупку на несколько чеков.

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Напомним, ограничения ввели после ударов России по продуктовым базам и складам, чтобы обеспечить товарами всех желающих. Кроме того, представители сети уточняли, что лимиты нужны для предотвращения оптовых закупок с целью перепродажи.

Грозит ли Украине дефицит подсолнечного масла

Ранее мы сообщали, что крупные производители продукции, в частности Kernel и "Королевский вкус", вынуждены приостановить свою деятельность на фоне российских ударов и проблем с электроснабжением. Это вызвало беспокойство граждан по поводу закрытия внутреннего спроса на подсолнечное масло.

"Потребление подсолнечного масла в Украине составляет около 400-500 тыс. тонн в год — это менее 10% от объемов, производимых отечественными предприятиями", — говорится в сообщении "Укролияпром".

То есть причин для беспокойства нет, ведь полки супермаркетов не опустеют, а цены будут колебаться в пределах инфляции. Формировать запас "на будущее" не нужно, а лимиты в АТБ не связаны с остановкой производства.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на куриные яйца в АТБ. Поштучный продукт снова начал дорожать, а скидки на фасованные яйца отменили. Другими словами, возможности экономии для потребителей уменьшились.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие продукты питания дорожают и дешевеют в ноябре 2026 года. Большинство овощей выросли в цене из-за сезонности, но оптовая стоимость картофеля, моркови и лука снизилась. Мы выяснили, на чем потребители могут сэкономить.