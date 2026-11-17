Белые и коричневые яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжаются колебания цен на куриные яйца. Супермаркеты регулярно корректируют стоимость этого востребованного продукта, иногда предлагая скидки на поштучный и фасованный товар. В АТБ, например, прослеживается четкая восходящая тенденция. Мы проверили, сколько должны заплатить потребители за одно яйцо и упаковку по состоянию на ноябрь 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в АТБ.

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Сколько стоят яйца в АТБ

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 73-76 грн. Конечно, во многих супермаркетах можно найти более дешевые позиции, а покупка яиц поштучно позволяет экономить еще больше. Но с приближением зимы наблюдается восходящий тренд — цены умеренно растут.

Так, в АТБ за самую дешевую упаковку нужно отдать 64,90 грн по состоянию на вторник, 17 ноября. Одно яйцо стоит 4,55 грн, а десяток обойдется в 45,50 грн. Разница в расходах достигает 19,40 грн — за такие деньги удастся приобрести еще четыре яйца дополнительно.

Куриные яйца поштучно в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В других супермаркетах ситуация не сильно отличается. Посетители Ашана заплатят 4,10 грн/шт., Форы — 4,59 грн/шт., МегаМаркета — 5,50 грн/шт. Только в Варусе цена опустилась ниже 4 грн и зафиксировалась на уровне 3,20 грн/шт. (яйца категории С1).

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Как изменились цены на продукты в Украине

Ранее мы сообщали, что потребительская инфляция ускорилась в октябре до 11%. Это означает дальнейший рост цен на продукты питания, другие товары и услуги. По данным Государственной службы статистики, больше всего подорожали овощи — примерно на 10,2% за месяц.

Также в список вошел сахар, который подорожал на 4,8%. За хлеб потребители должны платить на 2,6% больше. Молоко и масло усилили давление на кошельки украинцев на 2,6% и 1,2% соответственно. Рыба теперь стоит на 2,4% дороже, макаронные изделия — на 2,1%.

Национальный банк в октябрьском отчете прогнозирует ускорение потребительской инфляции до 12,5% к концу 2026 года. Однако регулятор не изменил свой предыдущий прогноз на 2028 год, когда показатель якобы должен замедлиться до целевого уровня — 5%.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что "Королевский вкус" вынужден полностью остановить производство. Сначала представитель пресс-службы сообщил о закрытии в социальных сетях. А в результате российского удара 16-17 ноября 2026 года компания понесла масштабные разрушения и потери.

Также Новини.LIVE рассказывали, как изменились цены на аттракционы в Буковеле. За год подорожали билеты на все развлечения — зимой 2026 года туристам придется платить на несколько десятков или сотен гривен больше, чем в 2025 году. Мы узнали, сколько стоят развлечения на горнолыжном курорте.