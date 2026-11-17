Білі та коричневі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжуються коливання цін на курячі яйця. Супермаркети регулярно переписують вартість затребуваного продукту, інколи встановлюючи знижки на поштучний і фасований товар. В АТБ, наприклад, прослідковується чітка висхідна тенденція. Ми перевірили, скільки повинні заплатити споживачі за одне яйце та упаковку станом на листопад 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в АТБ.

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Скільки коштують яйця в АТБ

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває у діапазоні 73-76 грн. Звісно, в багатьох супермаркетах можна знайти дешевші позиції, а поштучний продукт дозволяє ще більше зекономити. Однак із наближенням зими спостерігається висхідний тренд — ціни помірно зростають.

Так, в АТБ за найдешевшу упаковку потрібно віддати 64,90 грн станом на вівторок, 17 листопада. Одне яйце коштує 4,55 грн, а десяток обійдеться у 45,50 грн. Різниця у витратах сягає 19,40 грн — за такі гроші вдасться придбати ще чотири яйця додаткового.

Поштучні курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В інших супермаркетах ситуація не сильно відрізняється. Відвідувачі Ашану заплатять 4,10 грн/шт., Фори — 4,59 грн/шт., МегаМаркету — 5,50 грн/шт. Лише у Варусі ціна опустилася нижче 4 грн і зафіксувалася на рівні 3,20 грн/шт. (яйця категорії С1).

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