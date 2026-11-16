Інфляція прискорилася: які продукти та послуги подорожчали найбільше
Життя в Україні стабільно дорожчає через зростання цін на продукти, пальне, транспортні послуги, житло, комуналку, а також одяг та взуття. Прискорення інфляції до 11% у жовтні помітно посилило тиск на гаманці громадян, наприклад, овочі злетіли у вартості одразу на 10,2% за місяць. Також зросли ціни на цукор, хліб та інші популярні товари.
Про це свідчать дані Державної служби статистики, передають Новини.LIVE.
Що відбувається з інфляцією
У жовтні відбувся черговий етап прискорення інфляції, показник зріс із 10 до 11%. Однак базова інфляція прискорилася до 9,7% у річному вимірі проти 8,8% у вересні. Цей показник відображає стійкіші цінові тенденції без урахування окремих волатильних компонентів.
Як змінилися ціни на продукти
Середнє зростання цін у жовтні на продукти та безалкогольні напої становило 2%. Найбільший стрибок зробили ціни на овочі — на 10,2% за місяць. Інші популярні продукти також помітно додали у вартості.
Зокрема, цукор в середньому подорожчав на 4,8%, а хліб — на 2,6%. Молоко та масло збільшилися у вартості на 2,5% та 1,2% відповідно. Риба та рибні продукти обходяться на 2,4% дорожче. Також на 2,1% піднялися ціни на макаронні вироби.
При цьому м'ясо та м'ясні продукти показали доволі стриманий ціновий приріст у 0,8%, а курячі яйця взагалі подешевшали на 4,6%.
Транспорт та комуналка
За жовтень вартість транспортних послуг і товарів у цій категорії збільшилася на 2,6%, але якщо дивитися на дані за рік, то подорожчання сягає 30,1%.
За місяць ціни на пальне та мастила зробили відчутний стрибок — на 5,3%. Це вплинуло на вартість проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті, ціни піднялися на 2%.
Вартість житла та комунальних послуг за місяць загалом зросла на 1,3%. Зокрема, тарифи на холодну воду та водовідведення збільшилися на 10,1% та 8,8% відповідно.
Зв'язок, медицина, одяг та взуття
У жовтні послуги зв'язку зросли у ціні на 1,8%, зокрема, мобільні оператори збільшити вартість послуг в середньому на 2,3%.
Зростання цін не оминуло й сферу охорони здоров'я, середній показник — 1,7%. Зокрема, вартість амбулаторних послуг збільшилася на 2%, а лікарські засоби додали у ціні 1,6%.
Одяг та взуття подорожчали за місяць на 1%, але якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то ціни нижчі на 4,2%.
Що прогнозує Нацбанк
В жовтневому Інфляційному звіті НБУ прогнозується подальше прискорення споживчої інфляції. Показник може сягнути 12,5% до кінця 2026 року. Це означає, що протягом листопада та грудня ціни на товари та послуги будуть активно зростати.
Втім, у 2027 році очікується поступове зменшення інфляції до показника 7,3% наприкінці року. Вже у 2028 році регулятор сподівається на повернення показника інфляції до цільового рівня — 5%.
Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що в Україні прогнозують подальше подорожчання хліба. Витрати на логістику, відключення світла та обстріли підштовхують ціни вгору. До кінця 2026 року продукт може додати у вартості до 10%.
Також Новини.LIVE писали, що ціни на газ та електроенергію можуть зрости. МВФ пропонує Україні поступово підвищувати тарифи на ринкового рівня. План розрахований на 3-річний період.