Люди біля супермаркету. Фото: УНІАН

Життя в Україні стабільно дорожчає через зростання цін на продукти, пальне, транспортні послуги, житло, комуналку, а також одяг та взуття. Прискорення інфляції до 11% у жовтні помітно посилило тиск на гаманці громадян, наприклад, овочі злетіли у вартості одразу на 10,2% за місяць. Також зросли ціни на цукор, хліб та інші популярні товари.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передають Новини.LIVE.

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Що відбувається з інфляцією

У жовтні відбувся черговий етап прискорення інфляції, показник зріс із 10 до 11%. Однак базова інфляція прискорилася до 9,7% у річному вимірі проти 8,8% у вересні. Цей показник відображає стійкіші цінові тенденції без урахування окремих волатильних компонентів.

Як змінилися ціни на продукти

Середнє зростання цін у жовтні на продукти та безалкогольні напої становило 2%. Найбільший стрибок зробили ціни на овочі — на 10,2% за місяць. Інші популярні продукти також помітно додали у вартості.

Зокрема, цукор в середньому подорожчав на 4,8%, а хліб — на 2,6%. Молоко та масло збільшилися у вартості на 2,5% та 1,2% відповідно. Риба та рибні продукти обходяться на 2,4% дорожче. Також на 2,1% піднялися ціни на макаронні вироби.

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При цьому м'ясо та м'ясні продукти показали доволі стриманий ціновий приріст у 0,8%, а курячі яйця взагалі подешевшали на 4,6%.

Транспорт та комуналка

За жовтень вартість транспортних послуг і товарів у цій категорії збільшилася на 2,6%, але якщо дивитися на дані за рік, то подорожчання сягає 30,1%.

За місяць ціни на пальне та мастила зробили відчутний стрибок — на 5,3%. Це вплинуло на вартість проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті, ціни піднялися на 2%.

Вартість житла та комунальних послуг за місяць загалом зросла на 1,3%. Зокрема, тарифи на холодну воду та водовідведення збільшилися на 10,1% та 8,8% відповідно.

Зв'язок, медицина, одяг та взуття

У жовтні послуги зв'язку зросли у ціні на 1,8%, зокрема, мобільні оператори збільшити вартість послуг в середньому на 2,3%.

Зростання цін не оминуло й сферу охорони здоров'я, середній показник — 1,7%. Зокрема, вартість амбулаторних послуг збільшилася на 2%, а лікарські засоби додали у ціні 1,6%.

Одяг та взуття подорожчали за місяць на 1%, але якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то ціни нижчі на 4,2%.

Що прогнозує Нацбанк

В жовтневому Інфляційному звіті НБУ прогнозується подальше прискорення споживчої інфляції. Показник може сягнути 12,5% до кінця 2026 року. Це означає, що протягом листопада та грудня ціни на товари та послуги будуть активно зростати.

Втім, у 2027 році очікується поступове зменшення інфляції до показника 7,3% наприкінці року. Вже у 2028 році регулятор сподівається на повернення показника інфляції до цільового рівня — 5%.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що в Україні прогнозують подальше подорожчання хліба. Витрати на логістику, відключення світла та обстріли підштовхують ціни вгору. До кінця 2026 року продукт може додати у вартості до 10%.

Також Новини.LIVE писали, що ціни на газ та електроенергію можуть зрости. МВФ пропонує Україні поступово підвищувати тарифи на ринкового рівня. План розрахований на 3-річний період.