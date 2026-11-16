Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконLIVE media HUBБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
LIVE media HUB
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Инфляция ускорилась: какие товары и услуги подорожали больше всего

Инфляция ускорилась: какие товары и услуги подорожали больше всего

Ua ru
16 ноября 2026 16:20
Инфляция достигла 11%: как изменились цены на продукты, топливо и коммунальные услуги УНИАН
Люди возле супермаркета. Фото: УНИАН

Жизнь в Украине стабильно дорожает из-за роста цен на продукты, топливо, транспортные услуги, жилье, коммуналку, а также одежду и обувь. Ускорение инфляции до 11% в октябре заметно усилило давление на кошельки граждан, например, овощи подорожали сразу на 10,2% за месяц. Также выросли цены на сахар, хлеб и другие популярные товары.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передают Новини.LIVE.

Реклама

Что происходит с инфляцией

В октябре произошел очередной этап ускорения инфляции, показатель вырос с 10 до 11%. Однако базовая инфляция ускорилась до 9,7% в годовом исчислении против 8,8% в сентябре. Этот показатель отражает более устойчивые ценовые тенденции без учета отдельных волатильных компонентов.

Как изменились цены на продукты

Средний рост цен в октябре на продукты и безалкогольные напитки составил 2%. Наибольший скачок показали цены на овощи — на 10,2% за месяц. Другие популярные продукты также заметно подорожали.

В частности, сахар в среднем подорожал на 4,8%, а хлеб — на 2,6%. Молоко и масло подорожали на 2,5% и 1,2% соответственно. Рыба и рыбные продукты стоят на 2,4% дороже. Также на 2,1% выросли цены на макаронные изделия.

Читайте также:

При этом мясо и мясные продукты продемонстрировали довольно сдержанный рост цен на 0,8%, а куриные яйца вообще подешевели на 4,6%.

Транспорт и коммунальные услуги

За октябрь стоимость транспортных услуг и товаров в этой категории увеличилась на 2,6%, но если смотреть на данные за год, то подорожание достигает 30,1%.

За месяц цены на топливо и смазочные материалы совершили заметный скачок — на 5,3%. Это повлияло на стоимость проезда в автомобильном пассажирском транспорте: цены выросли на 2%.

Стоимость жилья и коммунальных услуг за месяц в целом выросла на 1,3%. В частности, тарифы на холодную воду и водоотведение увеличились на 10,1% и 8,8% соответственно.

Связь, медицина, одежда и обувь

В октябре услуги связи подорожали на 1,8%, в частности, мобильные операторы повысили стоимость услуг в среднем на 2,3%.

Рост цен не обошел и сферу здравоохранения, средний показатель — 1,7%. В частности, стоимость амбулаторных услуг увеличилась на 2%, а лекарственные средства подорожали на 1,6%.

Одежда и обувь подорожали за месяц на 1%, но если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то цены ниже на 4,2%.

Что прогнозирует Нацбанк

В октябрьском инфляционном отчете НБУ прогнозируется дальнейшее ускорение потребительской инфляции. Показатель может достичь 12,5% к концу 2026 года. Это означает, что в течение ноября и декабря цены на товары и услуги будут активно расти.

Впрочем, в 2027 году ожидается постепенное снижение инфляции до показателя 7,3% в конце года. Уже в 2028 году регулятор надеется на возвращение показателя инфляции к целевому уровню — 5%.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что в Украине прогнозируют дальнейшее подорожание хлеба. Расходы на логистику, отключения света и обстрелы подталкивают цены вверх. К концу 2026 года стоимость этого продукта может вырасти до 10%.

Также Новини.LIVE писали, что цены на газ и электроэнергию могут вырасти. МВФ предлагает Украине постепенно повышать тарифы до рыночного уровня. План рассчитан на 3-летний период.

цены на топливо коммунальные услуги цены в Украине цены на продукты Инфляция в Украине
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации