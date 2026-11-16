Люди возле супермаркета. Фото: УНИАН

Жизнь в Украине стабильно дорожает из-за роста цен на продукты, топливо, транспортные услуги, жилье, коммуналку, а также одежду и обувь. Ускорение инфляции до 11% в октябре заметно усилило давление на кошельки граждан, например, овощи подорожали сразу на 10,2% за месяц. Также выросли цены на сахар, хлеб и другие популярные товары.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передают Новини.LIVE.

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Что происходит с инфляцией

В октябре произошел очередной этап ускорения инфляции, показатель вырос с 10 до 11%. Однако базовая инфляция ускорилась до 9,7% в годовом исчислении против 8,8% в сентябре. Этот показатель отражает более устойчивые ценовые тенденции без учета отдельных волатильных компонентов.

Как изменились цены на продукты

Средний рост цен в октябре на продукты и безалкогольные напитки составил 2%. Наибольший скачок показали цены на овощи — на 10,2% за месяц. Другие популярные продукты также заметно подорожали.

В частности, сахар в среднем подорожал на 4,8%, а хлеб — на 2,6%. Молоко и масло подорожали на 2,5% и 1,2% соответственно. Рыба и рыбные продукты стоят на 2,4% дороже. Также на 2,1% выросли цены на макаронные изделия.

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При этом мясо и мясные продукты продемонстрировали довольно сдержанный рост цен на 0,8%, а куриные яйца вообще подешевели на 4,6%.

Транспорт и коммунальные услуги

За октябрь стоимость транспортных услуг и товаров в этой категории увеличилась на 2,6%, но если смотреть на данные за год, то подорожание достигает 30,1%.

За месяц цены на топливо и смазочные материалы совершили заметный скачок — на 5,3%. Это повлияло на стоимость проезда в автомобильном пассажирском транспорте: цены выросли на 2%.

Стоимость жилья и коммунальных услуг за месяц в целом выросла на 1,3%. В частности, тарифы на холодную воду и водоотведение увеличились на 10,1% и 8,8% соответственно.

Связь, медицина, одежда и обувь

В октябре услуги связи подорожали на 1,8%, в частности, мобильные операторы повысили стоимость услуг в среднем на 2,3%.

Рост цен не обошел и сферу здравоохранения, средний показатель — 1,7%. В частности, стоимость амбулаторных услуг увеличилась на 2%, а лекарственные средства подорожали на 1,6%.

Одежда и обувь подорожали за месяц на 1%, но если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то цены ниже на 4,2%.

Что прогнозирует Нацбанк

В октябрьском инфляционном отчете НБУ прогнозируется дальнейшее ускорение потребительской инфляции. Показатель может достичь 12,5% к концу 2026 года. Это означает, что в течение ноября и декабря цены на товары и услуги будут активно расти.

Впрочем, в 2027 году ожидается постепенное снижение инфляции до показателя 7,3% в конце года. Уже в 2028 году регулятор надеется на возвращение показателя инфляции к целевому уровню — 5%.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что в Украине прогнозируют дальнейшее подорожание хлеба. Расходы на логистику, отключения света и обстрелы подталкивают цены вверх. К концу 2026 года стоимость этого продукта может вырасти до 10%.

Также Новини.LIVE писали, что цены на газ и электроэнергию могут вырасти. МВФ предлагает Украине постепенно повышать тарифы до рыночного уровня. План рассчитан на 3-летний период.