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Головна Економіка Продукти можуть подорожчати: відома українська компанія зупиняє виробництво

Продукти можуть подорожчати: відома українська компанія зупиняє виробництво

Ua ru
13 листопада 2026 17:06
Королівський смак зупинить виробництво і скоротить персонал: що чекає ціни на продукти Королівський Смак/Facebook
Виробництво "Королівського смаку". Фото: Королівський Смак/Facebook

Компанія "Віктор і К", якій належить відома торгова марка продуктів харчування "Королівський смак", вимушена зупинити виробництво та закупівлю всіх видів олійних культур через війну в Україні. Постійні проблеми з електропостачанням і безпекові ризики не дозволяють забезпечити стабільну роботу підприємства. Не виключено, що згодом подорожчають або зникнуть із продажу популярні споживчі товари.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника пресслужби компанії "Віктор і К" Геннадія Тертичного у Facebook.

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Зупинка виробництва і скорочення персоналу

13 листопада 2026 року стало відомо про вимушену зупинку всього виробництва компанії. За словами очільника пресслужби, загроза обстрілів створює велику небезпеку для працівників, а відсутність електроенергії через ураження об’єктів енергетики унеможливлює безперебійну роботу.

"Найважче в цій ситуації те, що ми змушені залишати людей без роботи. Багато хто працює з нами роками, і ми розуміємо, що за кожним працівником стоїть його родина", — написав у соціальній мережі Тертичний.

Також компанії доведеться відмовитися від подальшої закупівлі всіх видів олійних культур. Наразі продовжується відвантаження готової продукції. З огляду на ситуацію можна припустити, що невдовзі буде дефіцит товарів у супермаркетах, а соняшникова олія, соуси, приправи та інші позиції "Королівського смаку" подорожчають.

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Що відбувається з цінами на продукти

Раніше ми розповідали, що споживча інфляція не стоїть на місці, внаслідок чого продукти харчування у супермаркетах помірно дорожчають. Висхідна тенденція в листопаді 2026 року традиційно торкнулася овочів — гуртові ціни піднялися для таких позицій:

  • огірки — 110-145 грн/кг замість 90-120 грн;
  • солодкий перець — 55-115 грн/кг замість 40-100 грн;
  • часник — 120-180 грн/кг замість 100-170 грн;
  • баклажани — 60-70 грн/кг замість 50-60 грн;
  • пекінська капуста — 30-35 грн/кг замість 28-35 грн.

З фруктами ситуація аналогічна, враховуючи завершення сезону і потреби в імпорті. Грушу віддають по 35-135 грн/кг, мандарини — по 90-145 грн/кг, банани — по 72-80 грн/кг, лимони — по 65-80 грн/кг. Водночас ціновий діапазон апельсинів і бананів трохи знизився.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на поштучні яйця в Україні. Супермаркети почали переписувати вартість затребуваного продукту в бік збільшення. Хоча протягом жовтня спостерігався низхідний тренд, а курячі яйця подешевшали до 40-50 грн за упаковку.

Також Новини.LIVE розповідали, чим заборонено займатися ФОП 1 групи спрощеної системи. Підприємці можуть торгувати на ринках (але не в магазинах) і надавати побутові послуги населенню. Водночас не допускається найм працівників і співпраця з іншими ФОП.

продукти бізнес компанії виробництво ціни на продукти
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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