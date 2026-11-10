Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Після короткотривалого зниження в листопаді 2026 року ціни на яйця знову пішли вгору. Споживачі побачили оновлену вартість поштучного товару в супермаркетах АТБ. І хоча можливість економії коштів залишилася, витрати українців на затребуваний продукт збільшилися. Ми розібралися, скільки повинні заплатити відвідувачі АТБ за одне яйце.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують поштучні яйця в Україні.

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Ціни на поштучні яйця в АТБ

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває у діапазоні 73-76 грн станом на вівторок, 10 листопада. Індекс споживчих цін зафіксувався на рівні 93,23% відносно жовтня, тобто продукт подешевшав на 6,77% у поточному місяці.

Нефасовані курячі яйця коштують дешевше та дозволяють споживачам економити продуктовий бюджет. Але можливості українців погіршилися, оскільки ціни в АТБ змінилися. Ще 1 листопада за одне яйце треба було заплатити 3,29 грн (32,90 грн за десяток).

А вже 10 листопада вартість перебуває на рівні 4,29 грн/шт. або 42,90 грн за десяток. Для порівняння, найдешевша упаковка в супермаркеті коштує 58,40 грн (за знижкою — 53,90 грн). Різниця у витратах становить 11 грн — за ці гроші вдасться придбати лише два яйця додатково.

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Знижки на яйця в супермаркетах

Якщо продукт — постійний гість на кухні, не завадить ознайомитися з актуальними акційними пропозиціями в магазинах. Ми промоніторили офіційні сайти відомих в Україні мереж супермаркетів і з’ясували, де встановили вигідні знижки на курячі яйця (за упаковку):

Варус — 58,90 грн замість 82,90 грн (-29%);

Фора — 49,90 грн замість 60,90 грн (-18%);

Сільпо — 47,99 грн замість 56,49 грн (-15%);

АТБ — 68,90 грн замість 78,90 грн (-11%).

Також у Варусі діє вигідна ціна для поштучних яєць категорії С2 — 2,99 грн/шт. замість 4,49 грн (-33%). Десяток обійдеться всього у 29,90 грн і на заощаджені гроші вийде придбати ще шість штук додатково (різниця у витратах на найдешевшу упаковку становить 18 грн).

В інших магазинах фасований продукт так само дозволяє зберегти частину бюджету. Ціна в Ашані зафіксувалася на рівні 3,30 грн/шт., у Форі — на рівні 3,69 грн/шт., у МегаМаркеті — на рівні 5,50 грн/шт.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи відрізняється вартість курячих яєць у Польщі та Україні. Ми порівняли середні ціни, взявши за основу асортимент відомої польської мережі Biedronka. З'ясувалося, що споживачі за кордоном платять приблизно на 100 грн більше за кожну упаковку.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з цінами на хліб в Україні до кінця 2026 року. Показники в супермаркетах традиційно зростають на 2% щомісяця з огляду на різні виробничі фактори. Тому найближчим часом варто очікувати дорожчання хліба на 6-10% у середньому.