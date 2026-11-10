Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

После кратковременного снижения в ноябре 2026 года цены на яйца вновь пошли вверх. Потребители увидели обновленную стоимость поштучного товара в супермаркетах АТБ. И хотя возможность сэкономить осталась, расходы украинцев на востребованный продукт увеличились. Мы разобрались, сколько должны заплатить посетители АТБ за одно яйцо.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят поштучные яйца в Украине.

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Цены на поштучные яйца в АТБ

Согласно данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 73-76 грн по состоянию на вторник, 10 ноября. Индекс потребительских цен зафиксировался на уровне 93,23% по сравнению с октябрем, то есть продукт подешевел на 6,77% в текущем месяце.

Нефасованные куриные яйца стоят дешевле и позволяют потребителям экономить на продуктах. Но возможности украинцев ухудшились, поскольку цены в АТБ изменились. Еще 1 ноября за одно яйцо нужно было заплатить 3,29 грн (32,90 грн за десяток).

А уже 10 ноября стоимость составляет 4,29 грн/шт. или 42,90 грн за десяток. Для сравнения, самая дешевая упаковка в супермаркете стоит 58,40 грн (со скидкой — 53,90 грн). Разница в расходах составляет 11 грн — за эти деньги удастся купить всего два яйца дополнительно.

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Скидки на яйца в супермаркетах

Если продукт — постоянный гость на кухне, не помешает ознакомиться с актуальными акционными предложениями в магазинах. Мы промониторили официальные сайты известных в Украине сетей супермаркетов и выяснили, где установлены выгодные скидки на куриные яйца (за упаковку):

Варус — 58,90 грн вместо 82,90 грн (-29%);

Фора — 49,90 грн вместо 60,90 грн (-18%);

Сільпо — 47,99 грн вместо 56,49 грн (-15%);

АТБ — 68,90 грн вместо 78,90 грн (-11%).

Также в Варусе действует выгодная цена на поштучные яйца категории С2 — 2,99 грн/шт. вместо 4,49 грн (-33%). Десяток обойдется всего в 29,90 грн и на сэкономленные деньги можно будет купить еще шесть штук дополнительно (разница в расходах на самую дешевую упаковку составляет 18 грн).

В других магазинах фасованный продукт тоже позволяет сэкономить часть бюджета. Цена в Ашане зафиксировалась на уровне 3,30 грн/шт., в Форе — на уровне 3,69 грн/шт., в МегаМаркете — на уровне 5,50 грн/шт.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, отличается ли стоимость куриных яиц в Польше и Украине. Мы сравнили средние цены, взяв за основу ассортимент известной польской сети Biedronka. Выяснилось, что потребители за рубежом платят примерно на 100 грн больше за каждую упаковку.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с ценами на хлеб в Украине до конца 2026 года. Показатели в супермаркетах традиционно растут на 2% ежемесячно с учетом различных производственных факторов. Поэтому в ближайшее время следует ожидать подорожания хлеба в среднем на 6-10%.