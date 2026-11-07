Новые цены на яйца в супермаркетах Украины: где найти самую дешевую упаковку
Украинские супермаркеты зафиксировали цены на яйца в ноябре 2026 года. В большинстве продуктовых сетей стоимость этого востребованного товара колеблется в пределах 60-70 грн за упаковку. А благодаря нефасованным яйцам потребители могут сэкономить небольшую сумму на каждой покупке. Мы разобрались, где украинцам искать самый дешевый продукт по состоянию на субботу, 7 ноября.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в супермаркетах Украины.
Сколько стоит самая дешевая упаковка яиц
По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 73-76 грн. Индекс потребительских цен в ноябре составил 93,23% по сравнению с предыдущим месяцем, то есть продукт подешевел примерно на 6,77%. В то же время в октябре этот показатель по отношению к сентябрю составлял 112,87%.
Мы проанализировали официальные интернет-магазины популярных в Украине сетей супермаркетов и выяснили, какая минимальная цена за одну упаковку куриных яиц по состоянию на 7 ноября 2026 года. Результат оказался таким:
- Сільпо — 39,19 грн;
- Варус — 52,90 грн (со скидкой — 47,90 грн);
- Фора — 60,90 грн (со скидкой — 49,90 грн);
- Ашан — 62,90 грн;
- Новус — 58,99 грн;
- АТБ — 58,40 грн (со скидкой — 53,90 грн);
- Метро — 81 грн;
- МегаМаркет — 78,50 грн.
Как отличаются цены на яйца в Польше
Ранее мы рассказывали, сколько стоят обычные куриные яйца в польских магазинах. Мы сравнили цены, взяв за ориентир популярную сеть Biedronka. В конце октября 2026 года потребители платили за упакованный десяток примерно 12,99 злотых, или 149 грн.
Получается, минимальные расходы в Украине и Польше на куриные яйца различаются примерно на 100 грн в зависимости от супермаркета. Но хотя цены в Польше намного выше, стоит помнить о разнице в покупательной способности граждан и средних заработных платах.
Ранее Новини.LIVE писали, что будет с ценами на хлеб в Украине. Этот продукт традиционно дорожает примерно на 2% ежемесячно. К концу 2026 года прогнозируется рост стоимости хлеба в супермаркетах на 6-10% в среднем из-за высоких затрат на производство.
Также Новини.LIVE рассказывали, как изменятся цены на основные продукты в Украине зимой 2026 года. Овощи будут дорожать, поскольку большая часть товаров поступает на украинский рынок из-за рубежа. Аналогичная тенденция к росту на 10% ожидается для свинины, курятины и говядины.