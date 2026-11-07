Курячі яйця в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Українські супермаркети зафіксували ціни на яйця у листопаді 2026 року. В більшості продуктових мереж вартість цього затребуваного товару коливається у межах 60-70 грн за упаковку. А завдяки нефасованим яйцям споживачі можуть економити невелику суму на кожній покупці. Ми розібралися, де українцям шукати найдешевший продукт станом на суботу, 7 листопада.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в супермаркетах України.

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Скільки коштує найдешевша упаковка яєць

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває у діапазоні 73-76 грн. Індекс споживчих цін у листопаді склав 93,23% порівняно з попереднім місяцем, тобто продукт подешевшав орієнтовно на 6,77%. Натомість у жовтні цей показник відносно вересня становив 112,87%.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини популярних в Україні мереж супермаркетів і дізналися, скільки мінімально потрібно заплатити за одну упаковку курячих яєць станом на 7 листопада 2026 року. Результат виявився таким:

Сільпо — 39,19 грн;

Варус — 52,90 грн (зі знижкою — 47,90 грн);

Фора — 60,90 грн (зі знижкою — 49,90 грн);

Ашан — 62,90 грн;

Новус — 58,99 грн;

АТБ — 58,40 грн (зі знижкою — 53,90 грн);

Метро — 81 грн;

МегаМаркет — 78,50 грн.

Мінімальна вартість курячих яєць у супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Як відрізняються ціни на яйця у Польщі

Раніше ми розповідали, скільки коштують звичайні курячі яйця в польських магазинах. Ми порівняли ціни, обравши за орієнтир популярну мережу Biedronka. Наприкінці жовтня 2026 року споживачі платили за фасований десяток приблизно 12,99 злотих, або 149 грн.

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Виходить, мінімальні витрати в Україні та Польщі на курячі яйця відрізняються десь на 100 грн залежно від супермаркету. Але хоча ціни в Польщі набагато вищі, варто пам'ятати про розрив у купівельній спроможності громадян і середніх заробітних платах.

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з цінами на хліб в Україні. Цей продукт традиційно дорожчає орієнтовно на 2% щомісяця. До кінця 2026 року передбачається зростання вартості хліба в супермаркетах на 6-10% у середньому через великі витрати на виробництво.

Також Новини.LIVE розповідали, як зміняться ціни на базові продукти в Україні взимку 2026 року. Овочі будуть дорожчати, оскільки більша частина товарів надходить на український ринок з-за кордону. Аналогічна тенденція до плюс 10% очікує свинину, курятину та яловичину.