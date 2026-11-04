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Головна Економіка Ціни на яйця знову спіймали висхідний тренд: що відбувається в АТБ

Ціни на яйця знову спіймали висхідний тренд: що відбувається в АТБ

Ua ru
4 листопада 2026 17:12
Ціни на курячі яйця почали відновлювати позиції: що відбувається в АТБ та інших магазинах Новини.LIVE
Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Після тижневої низхідної тенденції курячі яйця в АТБ знову почали дорожчати. При цьому в деяких популярних супермаркетах мінімальна вартість упаковки знизилася. Звісно, в довгостроковій перспективі не варто сподіватися на падіння цін, однак споживачі можуть заощадити кошти, обираючи поштучний продукт замість фасованого.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в АТБ та інших супермаркетах України.

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Скільки коштують поштучні яйця в АТБ

Станом на 1 листопада 2026 року нефасований продукт віддавали в супермаркетах мережі всього за 3,29 грн/шт. Тобто десяток обходився споживачам у 32,90 грн. Але початок місяця спровокував помірний висхідний тренд.

Вже у середу, 4 листопада, курячі яйця в АТБ коштували 3,53 грн/шт., а десяток можна було придбати за 35,30 грн. Для порівняння, найдешевшу упаковку в той же день віддавали за 58,40 грн (зі знижкою — за 53,90 грн).

Виходить, цінова різниця становить 18,60 грн — за ці гроші вдасться придбати ще п'ять яєць додатково. Тож набагато вигідніше купувати саме поштучний продукт, якщо існує потреба заощадити кошти.

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Мінімальні ціни на курячі яйця

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 76-76 грн станом на середу, 4 листопада. Проте в більшості супермаркетів мінімальні витрати будуть відчутно нижчими.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини відомих продуктових мереж і дізналися, скільки українці повинні віддати за найдешевшу упаковку курячих яєць. Результат виявився таким:

  • Сільпо — 39,19 грн;
  • Варус — 52,90 грн (зі знижкою — 44,90 грн);
  • Фора — 60,90 грн (зі знижкою — 49,90 грн);
  • Ашан — 62,90 грн;
  • Новус — 58,99 грн;
  • АТБ — 58,40 грн (зі знижкою — 53,90 грн);
  • Метро — 81 грн;
  • МегаМаркет — 78,50 грн.

Найближчим часом можливі помірні коливання цін у супермаркетах, але з настанням зими продукт буде традиційно дорожчати. Інфляція спровокує появу нових показників у магазинах, враховуючи зростання собівартості виробництва (стосується не лише яєць).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, як відрізняються ціни на курячі яйця та хліб у польських супермаркетах. Ми порівняли вартість базових продуктів харчування і дізналися, де дорожче. В моніторингу брала участь популярна польська мережа Biedronka.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з цінами на хліб в Україні. Цей продукт традиційно дорожчає на 1,5-2% щомісяця. До кінця 2026 року йому прогнозують зростання вартості в діапазоні 6-10%. Інфляція пришвидшиться через обстріли складів і дорожчання пального.

АТБ яйця супермаркет ціни на продукти курячі яйця
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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