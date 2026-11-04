Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

После недельной нисходящей тенденции цены на куриные яйца в АТБ вновь начали расти. При этом в некоторых популярных супермаркетах минимальная стоимость упаковки снизилась. Конечно, в долгосрочной перспективе не стоит надеяться на падение цен, однако потребители могут экономить, выбирая поштучный продукт вместо фасованного.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в АТБ и других супермаркетах Украины.

Реклама

Сколько стоят поштучные яйца в АТБ

По состоянию на 1 ноября 2026 года нефасованный продукт продавался в супермаркетах сети всего по 3,29 грн/шт. То есть десяток обходился потребителям в 32,90 грн. Но начало месяца спровоцировало умеренный восходящий тренд.

Уже в среду, 4 ноября, куриные яйца в АТБ стоили 3,53 грн/шт., а десяток можно было приобрести за 35,30 грн. Для сравнения, самую дешевую упаковку в тот же день продавали за 58,40 грн (со скидкой — за 53,90 грн).

Получается, ценовая разница составляет 18,60 грн — за эти деньги удастся приобрести еще пять яиц дополнительно. Поэтому гораздо выгоднее покупать именно поштучный продукт, если есть необходимость сэкономить.

Читайте также:

Минимальные цены на куриные яйца

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 76-76 грн по состоянию на среду, 4 ноября. Однако в большинстве супермаркетов минимальные расходы будут заметно ниже.

Мы проанализировали официальные интернет-магазины известных продуктовых сетей и выяснили, сколько украинцам придется заплатить за самую дешевую упаковку куриных яиц. Результат оказался таким:

Сільпо — 39,19 грн;

Варус — 52,90 грн (со скидкой — 44,90 грн);

Фора — 60,90 грн (со скидкой — 49,90 грн);

Ашан — 62,90 грн;

Новус — 58,99 грн;

АТБ — 58,40 грн (со скидкой — 53,90 грн);

Метро — 81 грн;

МегаМаркет — 78,50 грн.

В ближайшее время возможны умеренные колебания цен в супермаркетах, но с наступлением зимы продукт будет традиционно дорожать. Инфляция спровоцирует появление новых цен в магазинах, учитывая рост себестоимости производства (касается не только яиц).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как отличаются цены на куриные яйца и хлеб в польских супермаркетах. Мы сравнили стоимость базовых продуктов питания и выяснили, где дороже. В мониторинге участвовала популярная польская сеть Biedronka.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с ценами на хлеб в Украине. Этот продукт традиционно дорожает на 1,5-2% ежемесячно. К концу 2026 года прогнозируется рост его стоимости в диапазоне 6-10%. Инфляция ускорится из-за обстрелов складов и подорожания топлива.