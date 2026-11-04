Цены на яйца снова поймали восходящий тренд: что происходит в АТБ
После недельной нисходящей тенденции цены на куриные яйца в АТБ вновь начали расти. При этом в некоторых популярных супермаркетах минимальная стоимость упаковки снизилась. Конечно, в долгосрочной перспективе не стоит надеяться на падение цен, однако потребители могут экономить, выбирая поштучный продукт вместо фасованного.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в АТБ и других супермаркетах Украины.
Сколько стоят поштучные яйца в АТБ
По состоянию на 1 ноября 2026 года нефасованный продукт продавался в супермаркетах сети всего по 3,29 грн/шт. То есть десяток обходился потребителям в 32,90 грн. Но начало месяца спровоцировало умеренный восходящий тренд.
Уже в среду, 4 ноября, куриные яйца в АТБ стоили 3,53 грн/шт., а десяток можно было приобрести за 35,30 грн. Для сравнения, самую дешевую упаковку в тот же день продавали за 58,40 грн (со скидкой — за 53,90 грн).
Получается, ценовая разница составляет 18,60 грн — за эти деньги удастся приобрести еще пять яиц дополнительно. Поэтому гораздо выгоднее покупать именно поштучный продукт, если есть необходимость сэкономить.
Минимальные цены на куриные яйца
По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 76-76 грн по состоянию на среду, 4 ноября. Однако в большинстве супермаркетов минимальные расходы будут заметно ниже.
Мы проанализировали официальные интернет-магазины известных продуктовых сетей и выяснили, сколько украинцам придется заплатить за самую дешевую упаковку куриных яиц. Результат оказался таким:
- Сільпо — 39,19 грн;
- Варус — 52,90 грн (со скидкой — 44,90 грн);
- Фора — 60,90 грн (со скидкой — 49,90 грн);
- Ашан — 62,90 грн;
- Новус — 58,99 грн;
- АТБ — 58,40 грн (со скидкой — 53,90 грн);
- Метро — 81 грн;
- МегаМаркет — 78,50 грн.
В ближайшее время возможны умеренные колебания цен в супермаркетах, но с наступлением зимы продукт будет традиционно дорожать. Инфляция спровоцирует появление новых цен в магазинах, учитывая рост себестоимости производства (касается не только яиц).
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, как отличаются цены на куриные яйца и хлеб в польских супермаркетах. Мы сравнили стоимость базовых продуктов питания и выяснили, где дороже. В мониторинге участвовала популярная польская сеть Biedronka.
Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с ценами на хлеб в Украине. Этот продукт традиционно дорожает на 1,5-2% ежемесячно. К концу 2026 года прогнозируется рост его стоимости в диапазоне 6-10%. Инфляция ускорится из-за обстрелов складов и подорожания топлива.