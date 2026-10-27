Чоловік у супермаркеті. Фото: УНІАН

Осіннє похолодання та завершення збирання врожаю вже спровокували перші коливання цін на українському харчовому ринку. Лише за один тиждень оптова вартість на огірки підскочила на 32%, а у роздрібних мережах ціна кілограма вже перевищила 100 гривень. Разом із ними дорожчають тепличні помідори та цибуля. Водночас борщовий набір тимчасово дешевшає, а м'ясний сектор готується до нового стрибка вартомсті продукту.

Про це в етері День.LIVE розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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Чому одні овочі дешевшають, а інші стрімко ростуть у ціні

Нині на ринку існує розрив між борщовою групою та тепличними культурами:

Наприклад, наразі продаються дешевше:

білокачанна капуста;

картопля;

цвітна капуста;

кабачки;

баклажани.

Аграрії намагаються швидко реалізувати пізній урожай, оскільки закладання на тривале зберігання тягне за собою високі витрати на електроенергію та постійні ризики пошкодження складів через ворожі обстріли.

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Однак взимку Україна традиційно стає залежною від закордонних томатів та огірків, адже вітчизняні теплиці не спроможні покрити внутрішній попит через високу собівартість виробництва. Ключовим постачальником залишається Туреччина.

"Якщо дивитися на овочеву групу, багато чого в ціні на овочеву групу буде залежати від того, яка складатиметься ситуація в Туреччині", — зазначив Марчук.

Що буде з цінами на м'ясо

За оцінками експертів, ціни на більшість видів м'яса вже наближаються до свого економічного піку. Курятина вже коштує близько 230 грн за кілограм, а яловичина — до 400 грн. Конкретна вартість залежить від виду м'яса, частини туші та місця продажу. За словами Марчука, подальше зростання цін на курятину та яловичину може становити до 10%. На ціни впливатимуть витрати виробників, попит, логістика та загальна ситуація на продовольчому ринку.

Окрему увагу експерт звернув на свинину. В Україні спостерігається серйозне загострення епізоотичної ситуації через африканську чуму свиней. Спалахи хвороби змушують Держпродспоживслужбу та господарства проводити вимушений забій та утилізацію поголів'я як у приватній садибній забудові, так і на промислових фермах. Інфіковане м'ясо суворо заборонено до продажу і воно не потрапляє на ринок.

"Це може підняти ціну на свинину більше 10%", — підсумував Марчук.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як змінились ціни на базовий продуктовий кошик з початку повномасштабної війни. Вартість на окремі продукти зросла до 114%. Однак деякий сегмент навіть зменшився у ціні.

Також Новини.LIVE повідомляли, які наслідки для фермерів і покупців через спалах африканської чуми серед свиней. Виробники, які дотримуються стандартів біобезпеки, отримають можливість зберегти та покращити свій прибуток. Однак споживачі відчують зростання цін на продукт.