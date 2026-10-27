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Главная Экономика Огурцы, помидоры и мясо: как изменятся цены на продукты уже этой зимой

Огурцы, помидоры и мясо: как изменятся цены на продукты уже этой зимой

Ua ru
27 октября 2026 15:05
Эксклюзив
Новый скачок цен: что будет со стоимостью продуктов до конца 2026 года УНИАН
Мужчина в супермаркете. Фото: УНИАН

Осеннее похолодание и завершение уборки урожая уже вызвали первые колебания цен на украинском продовольственном рынке. Всего за одну неделю оптовая стоимость огурцов подскочила на 32%, а в розничных сетях цена за килограмм уже превысила 100 гривен. Вместе с ними дорожают тепличные помидоры и лук. В то же время борщовый набор временно дешевеет, а мясной сектор готовится к новому скачку стоимости продукта.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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Почему одни овощи дешевеют, а другие стремительно растут в цене

Сейчас на рынке существует разрыв между борщевой группой и тепличными культурами:

Например, сейчас дешевле продаются:

  • белокочанная капуста;
  • картофель;
  • цветная капуста;
  • кабачки;
  • баклажаны.

Аграрии стараются быстро реализовать поздний урожай, поскольку заготовка на длительное хранение влечет за собой высокие затраты на электроэнергию и постоянные риски повреждения складов из-за вражеских обстрелов.

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Однако зимой Украина традиционно становится зависимой от импортных помидоров и огурцов, ведь отечественные теплицы не в состоянии покрыть внутренний спрос из-за высокой себестоимости производства. Ключевым поставщиком остается Турция.

"Если смотреть на овощную группу, то многое в цене на овощную группу будет зависеть от того, какая сложится ситуация в Турции", — отметил Марчук.

Что будет с ценами на мясо

По оценкам экспертов, цены на большинство видов мяса уже приближаются к своему экономическому пику. Курица уже стоит около 230 грн за килограмм, а говядина — до 400 грн. Конкретная стоимость зависит от вида мяса, части туши и места продажи. По словам Марчука, дальнейший рост цен на курятину и говядину может составить до 10%. На цены будут влиять затраты производителей, спрос, логистика и общая ситуация на продовольственном рынке.

Особое внимание эксперт уделил свинине. В Украине наблюдается серьезное обострение эпизоотической ситуации из-за африканской чумы свиней. Вспышки болезни вынуждают Госпродпотребслужбу и хозяйства проводить вынужденный убой и утилизацию поголовья как в частных подворьях, так и на промышленных фермах. Заражённое мясо строго запрещено к продаже и не попадает на рынок.

"Это может привести к росту цен на свинину более чем на 10%", — подытожил Марчук.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как изменились цены на базовую продуктовую корзину с начала полномасштабной войны. Стоимость отдельных продуктов выросла до 114%. Однако цены на некоторые продукты даже снизились.

Также Новини.LIVE сообщали, какие последствия для фермеров и покупателей вызвала вспышка африканской чумы свиней. Производители, соблюдающие стандарты биобезопасности, получат возможность сохранить и увеличить свою прибыль. Однако потребители почувствуют рост цен на продукцию.

овощи мясо цены свинина цены на продукты
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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