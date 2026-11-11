Покупець обирає овочі в супермаркеті. Фото: УНІАН

Споживча інфляція не стоїть на місці, а ціни в Україні динамічно змінюються — переважно у бік зростання. Однак на ринку зберігається тенденція до здешевлення деяких овочів, зокрема завдяки сезонному підвищенню пропозиції. Наприклад, знижуються гуртові ціни на картоплю, моркву та цибулю. Водночас популярні фрукти не радують доступністю.

Про це свідчать дані моніторингу проєкту EastFruit, передають Новини.LIVE.

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Які овочі вигідно купувати зараз

Впродовж тижня в Україні зафіксували зниження гуртових цін на картоплю. Вартість впала з 13-15 до 10-15 грн за один кілограм. Також почала дешевшати морква — ціни у діапазоні 11-14 грн за кілограм.

Вигідніше купувати цибулю, вартість якої впала на 2 грн — до 12-16 грн за кілограм. На 5 гривень зменшився максимальний цінник на цвітну капусту, за кілограм доведеться заплатити від 25 до 30 грн.

Огірки та перець дорожчають

Попри здешевлення окремих позицій, гаманці українців не відчують бажаного "полегшення". Чимало популярних овочів активно дорожчають.

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Як змінилися гуртові ціни:

огірки — подорожчали з 90-120 до 110-145 грн за кіло;

солодкий перець — подорожчав з 40-100 до 55-115 грн за кіло;

часник — подорожчав з 100-170 до 120-180 грн за кіло;

баклажани — подорожчали з 50-60 до 60-70 грн за кіло;

пекінська капуста — подорожчала з 28-35 до 30-35 грн за кіло.

Однак навіть у непрості часи є овочі, які поки що зберігають цінову стабільність. Серед них:

білокачанна капуста — від 11 до 20 грн за кіло;

червоні помідори — від 60 до 100 грн за кіло;

редис — від 40 до 60 грн за кіло;

буряк — від 11 до 14 грн за кіло.

Що відбувається з цінами на фрукти

Якщо деякі овочі дають можливість заощадити кошти, то з фруктами ситуація протилежна.

Більшість позицій помітно додали у ціні:

груша — подорожчала з 35-100 до 35-135 грн за кіло;

хурма — подорожчала з 90-100 до 100-120 грн за кіло;

мандарини — подорожчали з 80-140 до 90-145 грн за кіло;

банани — подорожчали з 70-75 до 72-80 грн за кіло;

лимони — подорожчали з 60-75 до 65-80 грн за кіло.

Втім, не обійшлося й без приємних несподіванок. Наприклад, ціновий діапазон апельсинів знизився з 85-110 до 60-100 грн за кіло, а ціни на яблука стабільно залишаються у діапазоні від 20 до 30 грн за кілограм.

Раніше Новини.LIVE писали, що ціни на курячі яйця знову почали зростати. Українці можуть заощадити кошти, обираючи поштучний продукт замість фасованого. Однак з настанням зими подорожчання може продовжитися, адже виробництво яєць у приватних домогосподарствах різко знижується, що є сезонним процесом.

Також Новини.LIVE повідомляли, що хліб в Україні подорожчає. До кінця 2026 року можливе підвищення цін у діапазоні 6-10%. Це пов'язано із зростанням собівартості виробництва, зокрема через додаткові витрати на логістику та електроенергію.