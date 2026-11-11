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Главная Экономика Картофель дешевеет, а фрукты дорожают: что происходит с ценами в Украине

Картофель дешевеет, а фрукты дорожают: что происходит с ценами в Украине

Ua ru
11 ноября 2026 15:05
Цены на овощи и фрукты в Украине в ноябре 2026 года: что подешевело, а что подорожало УНИАН
Покупатель выбирает овощи в супермаркете. Фото: УНИАН

Потребительская инфляция не стоит на месте, а цены в Украине динамично меняются — преимущественно в сторону роста. Однако на рынке сохраняется тенденция к удешевлению некоторых овощей, в частности благодаря сезонному увеличению предложения. Например, снижаются оптовые цены на картофель, морковь и лук. В то же время популярные фрукты не радуют доступностью.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга проекта EastFruit, передают Новини.LIVE.

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Какие овощи выгодно покупать сейчас

В течение недели в Украине зафиксировали снижение оптовых цен на картофель. Стоимость упала с 13-15 до 10-15 грн за килограмм. Также начала дешеветь морковь — цены находятся в диапазоне 11-14 грн за килограмм.

Выгоднее покупать лук, стоимость которого упала на 2 грн — до 12-16 грн за килограмм. На 5 гривен снизилась максимальная цена на цветную капусту, за килограмм придется заплатить от 25 до 30 грн.

Огурцы и перец дорожают

Несмотря на удешевление отдельных позиций, кошельки украинцев не почувствуют желанного "облегчения". Многие популярные овощи активно дорожают.

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Как изменились оптовые цены:

  • огурцы — подорожали с 90-120 до 110-145 грн за килограмм;
  • сладкий перец — подорожал с 40-100 до 55-115 грн за килограмм;
  • чеснок — подорожал с 100-170 до 120-180 грн за килограмм;
  • баклажаны — подорожали с 50-60 до 60-70 грн за килограмм;
  • пекинская капуста — подорожала с 28-35 до 30-35 грн за килограмм.

Однако даже в непростые времена есть овощи, которые пока сохраняют ценовую стабильность. Среди них:

  • белокочанная капуста — от 11 до 20 грн за килограмм;
  • красные помидоры — от 60 до 100 грн за килограмм;
  • редис — от 40 до 60 грн за килограмм;
  • свекла — от 11 до 14 грн за килограмм.

Что происходит с ценами на фрукты

Если некоторые овощи позволяют сэкономить, то с фруктами ситуация противоположная.

Большинство позиций заметно подорожали:

  • груша — подорожала с 35-100 до 35-135 грн за килограмм;
  • хурма — подорожала с 90-100 до 100-120 грн за килограмм;
  • мандарины — подорожали с 80-140 до 90-145 грн за килограмм;
  • бананы — подорожали с 70-75 до 72-80 грн за килограмм;
  • лимоны — подорожали с 60-75 до 65-80 грн за килограмм.

Впрочем, не обошлось и без приятных неожиданностей. Например, ценовой диапазон апельсинов снизился с 85-110 до 60-100 грн за килограмм, а цены на яблоки стабильно остаются в диапазоне от 20 до 30 грн за килограмм.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что цены на куриные яйца вновь начали расти. Украинцы могут сэкономить, выбирая продукт поштучно вместо фасованного. Однако с наступлением зимы подорожание может продолжиться, ведь производство яиц в частных домохозяйствах резко снижается, что является сезонным процессом.

Также Новини.LIVE сообщали, что хлеб в Украине подорожает. К концу 2026 года возможно повышение цен в диапазоне 6-10 %. Это связано с ростом себестоимости производства, в частности из-за дополнительных расходов на логистику и электроэнергию.

продукты фрукты овощи цены в Украине цены на продукты
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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