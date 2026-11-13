Производство "Королевского вкуса". Фото: "Королевский вкус"/Facebook

Компания "Виктор и К", владеющая известной торговой маркой продуктов питания "Королевский вкус", вынуждена приостановить производство и закупку всех видов масличных культур из-за войны в Украине. Постоянные проблемы с электроснабжением и риски безопасности не позволяют обеспечить стабильную работу предприятия. Не исключено, что вскоре популярные потребительские товары подорожают или исчезнут из продажи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы компании "Виктор и К" Геннадия Тертичного в Facebook.

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Остановка производства и сокращение персонала

13 ноября 2026 года стало известно о вынужденной остановке всего производства компании. По словам главы пресс-службы, угроза обстрелов создает большую опасность для сотрудников, а отсутствие электроэнергии из-за поражения объектов энергетики делает невозможной бесперебойную работу.

"Самое тяжелое в этой ситуации то, что мы вынуждены оставлять людей без работы. Многие работают с нами годами, и мы понимаем, что за каждым сотрудником стоит его семья", — написал в социальной сети Тертичный.

Также компании придется отказаться от дальнейших закупок всех видов масличных культур. В настоящее время продолжается отгрузка готовой продукции. Учитывая ситуацию, можно предположить, что вскоре в супермаркетах возникнет дефицит товаров, а подсолнечное масло, соусы, приправы и другие позиции "Королевского вкуса" подорожают.

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Что происходит с ценами на продукты

Ранее мы рассказывали, что потребительская инфляция не стоит на месте, в результате чего продукты питания в супермаркетах умеренно дорожают. Восходящая тенденция в ноябре 2026 года традиционно затронула овощи — оптовые цены поднялись для таких позиций:

огурцы — 110-145 грн/кг вместо 90-120 грн;

сладкий перец — 55-115 грн/кг вместо 40-100 грн;

чеснок — 120-180 грн/кг вместо 100-170 грн;

баклажаны — 60-70 грн/кг вместо 50-60 грн;

пекинская капуста — 30-35 грн/кг вместо 28-35 грн.

С фруктами ситуация аналогичная, учитывая завершение сезона и потребность в импорте. Грушу отдают по 35-135 грн/кг, мандарины — по 90-145 грн/кг, бананы — по 72-80 грн/кг, лимоны — по 65-80 грн/кг. В то же время ценовой диапазон апельсинов и бананов немного снизился.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на поштучные яйца в Украине. Супермаркеты начали пересматривать стоимость востребованного продукта в сторону увеличения. Хотя в течение октября наблюдался нисходящий тренд и куриные яйца подешевели до 40-50 грн за упаковку.

Также Новини.LIVE рассказывали, чем запрещено заниматься ФЛП 1 группы упрощенной системы. Предприниматели могут торговать на рынках (но не в магазинах) и предоставлять бытовые услуги населению. При этом не допускается найм работников и сотрудничество с другими ФЛП.