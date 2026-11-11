Бриллиант на пинцете. Фото: Pexels

Российская алмазная отрасль оказалась на грани глубокого кризиса. Под давлением международных санкций и обвала мирового спроса крупнейший в мире производитель алмазов, компания "Алроса", вынуждена останавливать разработку месторождений и сокращать персонал и зарплаты. Затяжное падение выручки уже привело к первым убыткам, вынудив руководство предприятия перейти к жесткому режиму экономии.

Об этом сообщает NV со ссылкой на российские СМИ, передают Новини.LIVE.

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Замораживание месторождений и обвал объемов добычи

Антикризисные меры коснулись наименее рентабельных объектов компании, среди которых оказались и ключевые производственные мощности:

"Алмазы Анабара" приостановили разработку месторождений. Они считаются крупнейшим в мире предприятием по добыче алмазов на россыпях и обеспечивают 11% всей добычи группы "Алроса". "Севералмаз": в июне было принято решение полностью законсервировать горные работы на этом предприятии, на долю которого приходилось около 10% российской добычи.

В 2025 году компания уже сократила добычу на 10% — до 29,8 миллиона каратов. До конца этого года прогнозируется дальнейшее падение ещё на 13–16%, что снизит итоговые показатели до 25–26 миллионов карат.

Каковы убытки российского алмазного гиганта

Западные санкции, введенные против российского алмазного сектора еще в 2022 году, окончательно подорвали экономическую устойчивость монополиста.

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По итогам первого полугодия 2026 года «Алроса» зафиксировала чистый убыток в размере 134,1 миллиона долларов. В 2025 году компания получила 490,1 миллиона долларов чистой прибыли. Общая выручка подразделений упала на 33%.

Как компания "отыгралась" на сотрудниках

Руководство компании прибегло к жестким мерам в отношении сотрудников:

Заработную плату сотрудников, не задействованных непосредственно в процессах добычи, сократили на 10%. Часть персонала перевели на неполный рабочий день. Приостановлена реализация ряда социальных и инвестиционных проектов.

Несмотря на то, что на "Алросу" приходится около 30% мирового рынка алмазов, руководство не исключает введения дополнительных непопулярных мер. Ведь даже при таких мерах экономии не хватает ресурсов для покрытия убытков.

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