Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика "Алроса" идет ко дну: как война в Украине разрушает алмазную добычу России

"Алроса" идет ко дну: как война в Украине разрушает алмазную добычу России

Ua ru
11 ноября 2026 20:22
Российская алмазная отрасль переживает кризис: что происходит с компанией "Алроса" Pexels
Бриллиант на пинцете. Фото: Pexels

Российская алмазная отрасль оказалась на грани глубокого кризиса. Под давлением международных санкций и обвала мирового спроса крупнейший в мире производитель алмазов, компания "Алроса", вынуждена останавливать разработку месторождений и сокращать персонал и зарплаты. Затяжное падение выручки уже привело к первым убыткам, вынудив руководство предприятия перейти к жесткому режиму экономии.

Об этом сообщает NV со ссылкой на российские СМИ, передают Новини.LIVE.

Реклама

Замораживание месторождений и обвал объемов добычи

Антикризисные меры коснулись наименее рентабельных объектов компании, среди которых оказались и ключевые производственные мощности:

  1. "Алмазы Анабара" приостановили разработку месторождений. Они считаются крупнейшим в мире предприятием по добыче алмазов на россыпях и обеспечивают 11% всей добычи группы "Алроса".
  2. "Севералмаз": в июне было принято решение полностью законсервировать горные работы на этом предприятии, на долю которого приходилось около 10% российской добычи.

В 2025 году компания уже сократила добычу на 10% — до 29,8 миллиона каратов. До конца этого года прогнозируется дальнейшее падение ещё на 13–16%, что снизит итоговые показатели до 25–26 миллионов карат.

Каковы убытки российского алмазного гиганта

Западные санкции, введенные против российского алмазного сектора еще в 2022 году, окончательно подорвали экономическую устойчивость монополиста.

Читайте также:

По итогам первого полугодия 2026 года «Алроса» зафиксировала чистый убыток в размере 134,1 миллиона долларов. В 2025 году компания получила 490,1 миллиона долларов чистой прибыли. Общая выручка подразделений упала на 33%.

Как компания "отыгралась" на сотрудниках

Руководство компании прибегло к жестким мерам в отношении сотрудников:

  1. Заработную плату сотрудников, не задействованных непосредственно в процессах добычи, сократили на 10%.
  2. Часть персонала перевели на неполный рабочий день.
  3. Приостановлена реализация ряда социальных и инвестиционных проектов.

Несмотря на то, что на "Алросу" приходится около 30% мирового рынка алмазов, руководство не исключает введения дополнительных непопулярных мер. Ведь даже при таких мерах экономии не хватает ресурсов для покрытия убытков.

С чем еще стоит ознакомиться

Ранее Новини.LIVE рассказывали о новом газовом гиганте Европы. Румыния сможет поставлять голубое топливо в ЕС из Черного моря благодаря установленной мелководной добывающей платформе Neptun Alpha. Первые объемы газа поступят в газотранспортную сеть в 2027 году.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько можно заработать на золоте. Цены в ломбардах начинаются от 2446 гривен. В начале ноября стоимость 1 грамма золота, отвечающего самым высоким стандартам качества, составляла 5653,91 грн.

убытки бриллианты кризис Россия алмаз
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации