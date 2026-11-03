Золотые украшения. Фото: Pexels

Украинцы могут легко и быстро получить деньги, продавая драгоценности из золота в ломбард. Если нужно мгновенно раздобыть деньги, а сбережений совсем нет, на помощь придут пункты приема металлов. Стоит отметить, что цены регулярно колеблются в зависимости от ситуации в мире, поэтому не помешает следить за обстановкой, дабы совершить более выгодную сделку.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько украинцы могут сдать золотые украшения в ломбард.

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Цены на золото в ломбардах

Ломбарды принимают разнообразные украшения и драгоценности, включая кольца, серьги, подвески, браслеты, часы, цепочки, крестики и пр. В то же время цены могут существенно различаться в разных заведениях, поэтому необходимо проанализировать предложения перед выбором места продажи, чтобы получить максимальную выгоду.

По состоянию на начало ноября 2026 года в одном из популярных ломбардов (сеть заведений действует по всей Украине) принимают золото по такой средней стоимости:

375 проба — до 2 446 грн;

500 проба — до 3 261 грн;

583 проба — до 3 802 грн;

585 проба — до 3 816 грн;

750 проба — до 4 892 грн;

850 проба (стоматологическое золото) — до 5 276 грн;

900 проба — до 5 870 грн;

916 проба — до 5 974 грн;

958 проба (слитки) — до 6 248 грн.

Что происходит с ценами на золото

Период продажи драгоценных металлов имеет значение, поскольку мировые цены трудно назвать стабильными. Еще в конце августа унция золота стоила более 4 600 долларов, а спустя всего лишь два месяца стоимость снизилась до 3 900 долларов. В месячном разрезе металл подешевел на 170 долларов за унцию (-4,12%).

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Следить за изменениями можно на официальном сайте Национального банка, который регулярно публикует обновления относительно закупочных цен. Регулятор должен накапливать и хранить золотовалютные резервы, поэтому сотрудничает с субъектами хозяйствования, закупая драгоценный металл.

Во вторник, 3 ноября, стоимость 1 грамма золота, приведенного в соответствие с самыми высокими стандартами качества, находится на уровне 5 653,91 грн. Металл, требующий доведения до стандартов качества, стоит 5 636,95 грн. А в случае несоответствия требованиям качества закупочная цена составляет 5 597,37 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как украинцам отличить ценные монеты от обычных. Необходимо обращать внимание на особенности дизайна, в частности на гурт, насечки, тризуб, колоски и др. Например, за 10 копеек 1992 года разновидности 1.14Гам коллекционеры готовы платить от 10 000 до 13 000 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько украинцы могут заработать на старых металлических воротах. Речь идет о продаже черного лома, который в ноябре 2026 года стоит недорого. Однако наличие цветных металлов — алюминия или меди — в разы повысит доход от продажи конструкции.