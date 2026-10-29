Женщина у ворот. Фото: УНИАН

Демонтированные подворные или гаражные ворота часто годами пылятся на участке, занимая полезное место. Сдача такой габаритной конструкции на металлолом – самый простой способ быстро избавиться от ненужного железа и пополнить собственный бюджет. Однако итоговая сумма дохода напрямую зависит от точного веса ворот, очистки от примесей и выбора пункта приема.

Какие ценники действуют осенью 2026 года и как правильно рассчитать свою прибыль сообщает 24 канал, передают Новини.LIVE.

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Сколько дадут за 100-килограммовую конструкцию

Массивные подворные или гаражные ворота с рамным каркасом имеют значительный вес. Даже небольшие смешанные конструкции весят около сотни килограммов.

при базовом тарифе (1,5 грн/кг) : за ворота весом 100 кг можно получить 150 гривен;

: за ворота весом 100 кг можно получить 150 гривен; при повышенном тарифе (5 грн/кг) : аналогичная конструкция принесет 500 гривен.

Однако точный итоговый расчет производится на месте с учетом засоренности лома.

Что влияет на ценообразование и итоговую выплату

Первое, что учтут – это категория и состав металла. Обычный стальной или листовой металл оценивают по тарифу черного лома. Если в воротах есть алюминиевые или другие цветные вставки, то их целесообразно демонтировать и сдать отдельно по более высокой цене.

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Также покупатель обратит внимание на чистоту сырья. Наличие краски, ржавчины, деревянных накладок или тяжелых замков уменьшает чистый вес металла при взвешивании. Следует учесть, что некоторые приемные пункты устанавливают минимальный порог веса партии или вычисляют из итоговой суммы стоимость услуг по демонтажу и самовывозу.

Как получить максимум денег

Чтобы не потерять часть прибыли во время сдачи, следует соблюдать несколько правил:

Очистите конструкцию . Снимите неметаллические элементы (дерево, пластиковые детали, ручки, механизмы замка). Взвесьте или оцените вес заранее . Уточните приблизительную массу у мастеров по демонтажу, чтобы ориентироваться в ожидаемой сумме. Сравните доход между несколькими пунктами приема . Созвонитесь с несколькими приемными площадками, уточните актуальную цену за килограмм и требования к габаритам.

Если старые ворота сохраняют целостность, геометрию и пригодны для дальнейшей эксплуатации, попробуйте продать их как подержанное изделие. В таком случае конечная цена будет зависеть от состояния и размеров, а выручка может существенно превысить стоимость лома.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, на каком ломе можно заработать в ноябре. Одним из таких металлов может стать медь. Самая промышленная ценность металла очень велика.

Также Новини.LIVE сообщали, какой доход можно получить по продаже чермета. К черным металлам относится сталь, железо и чугун. Однако, чтобы заработать немалую сумму, придется сдать большое количество металла.